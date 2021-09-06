ЦИК приветствует решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в Россию

В Центризбиркоме приветствуют решение представителей ПАСЕ принять приглашение российской стороны и прислать делегацию наблюдателей на выборы 19 сентября, заявила РИА Новости председатель комиссии Элла Памфилова.

"У меня была с ПАСЕ встреча в дистанционном режиме, на которой я подробно ответила на все интересующие их вопросы. Естественно, мы их пригласили тогда на выборы. ЦИК приветствует, что они приедут наблюдать на выборы", - сказала она агентству.

В России наблюдателям от ПАСЕ обеспечат все условия для работы и покажут все, что они захотят увидеть, заверила глава ЦИК. Она также сообщила, что готова встретиться с представителями ассамблеи.

Ранее в понедельник Бюро ПАСЕ сообщило, что делегация из пяти человек в сопровождении советника из Венецианской комиссии отправится в Москву, чтобы наблюдать за голосованием с 17 по 19 сентября 2021 года.