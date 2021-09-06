Дальний Восток: новые возможности для ведения бизнеса опережающего развития

Завершившийся VI Восточный экономический форум продемонстрировал: интерес российских и зарубежных инвесторов к Дальнему Востоку перешел в плоскость практических дел и реальных проектов. Как отметил в своем выступлении президент РФ Владимир Путин, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в этом федеральном округе вырос за шесть лет почти вдвое. При этом глава государства призвал не останавливаться на достигнутом и создать в регионе условия для бизнеса - лучшие во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, уже сегодня созданные руководством страны, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, администрацией дальневосточных регионов условия для ведения бизнеса привлекают все больше российских инвесторов. Это касается, прежде всего, крупных промышленных и социально-экономических проектов. Так, "Роснефть" и "Приморский металлургический завод" заключили соглашение о строительстве металлургического завода для производства 1,5 млн тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 000 тонн в год труб большого диаметра.

Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда". Сумма инвестиций в завод составит 158 млрд рублей. Кроме того, было презентовано открытие гелиевого хаба на Амурском ГПЗ. Хаб, как рассказали президенту сотрудники "Газпрома", станет крупнейшим в мире, при этом аналогов он не имеет.

Крупные сделки заключены в сфере судостроения: "Норильский никель", ГК "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании и строительстве нового двухтопливного дизель-СПГ ледокола для Северного морского пути. При этом в планах "Росатома" - строительство еще двух ледоколов общей стоимостью свыше 120 млрд рублей.

Большое внимание будет уделено поддержке инновационных бизнесов в сфере высоких технологий. Дальний Восток должен стать российской "силиконовой долиной", где будут создаваться высокотехнологичные компании, конкурентоспособные не только на российском, но и мировых рынках. Для поддержки таких компаний минвостокразвития и компания "Интеррос" заключили соглашение о создании венчурного фонда "Восход", куда в течение пяти лет "Интеррос" вложит 10 млрд рублей для инвестиций в наиболее перспективные стартапы.

Значительное место на форуме было отведено и крупным инфраструктурным проектам. Наиболее грандиозным из них станет создание нового города Спутник, соглашение о разработке мастер-плана которого заключили минвостокразвития, правительство Приморского края, корпорация ВЭБ.РФ и агентство развития Дальнего Востока. Значительная часть инвестиций будет направлена в Хабаровский край. По словам врио губернатора края Михаила Дегтярева, "это и Тихоокеанская железная дорога, и строительство нового порта на 30 млн тонн, это и развитие восточного полигона, то есть фактически БАМа. Мы же понимаем, что вся треть от объема вложений - в Хабаровском крае".

Для Камчатки одним из самых значимых инвестиционных проектов станет современный курорт "Парк Три Вулкана", инвестором которого выступает "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина - создателя знаменитого сочинского курорта "Роза Хутор". Еще в прошлом году бизнесмен выдвинул идею создания в России сети курортов мирового класса от Арктического пояса до субтропиков, а сегодня уже ведутся работы по проектированию таких курортов на Кольском полуострове, на Таймыре и Камчатке. Инвестиции в "Парк Три Вулкана" оцениваются в 40 млрд рублей, его ввод в эксплуатацию запланирован уже в 2026 году.

Тема развития туризма звучала на форуме как одно из наиболее перспективных направлений для инвестиций. Так, советник президента компании "Роснефть" Роман Троценко, проанализировав железнодорожные и авиаперевозки, предложил увеличить туристический кешбэк для дальневосточников с 20% до 40%. "Туристический продукт на Дальнем Востоке объективно дороже и транспортные плечи больше. При этом, чтобы кешбэк по-прежнему не превышал 20% от стоимости тура", - аргументировал Троценко.

Владимир Путин попросил проработать все предложения: "Над туристическим кешбэком надо подумать. Туристический бизнес важен для Дальнего Востока".

Не секрет, что развитию туризма на Камчатке препятствует отсутствие качественной инфраструктуры и слабая транспортная доступность. Но и эта проблема начинает решаться руководством края при поддержке правительства и крупного бизнеса. Так, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что уже этой осенью будет объявлена стоимость тура на Камчатку с перелетом и проживанием, которая будет начинаться от 35 тысяч рублей. Кроме того, руководство региона делает все для того, чтобы упростить для инвесторов выделение земельных участков для развития инфраструктуры туризма. На полях Восточного экономического форума между губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским было подписано соглашение о взаимодействии в части обмена данными о земельных участках, имеющих потенциал вовлечения в оборот для развития туристской деятельности. Ведется также работа с частными инвесторами по привлечению в регион небольших авиакомпаний для перевозки туристов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов: Руководство региона делает все для того, чтобы упростить для инвесторов выделение земельных участков для развития инфраструктуры туризма. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По мнению экспертов, по итогам Восточного экономического форума общий объем заключенных соглашений и контрактов составит порядка 4 триллионов рублей. Добиться такого показателя стало возможным во многом благодаря новым специальным механизмам поддержки капиталовложений в территориях опережающего развития. Такие меры поддержки будут расширяться - причем не только для российских, но и для зарубежных инвесторов. Как сказал на пленарном заседании Владимир Путин, "Мы постоянно укрепляем гарантии, расширяем возможности для ведения бизнеса по всей России. Хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать новые, более продвинутые решения, тем более для Дальнего Востока, перед которым стоит задача опережающего развития темпами выше среднероссийских. Нам нужно создавать здесь, конечно, конкурентные условия для работы наших партнеров, а это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал, лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться".