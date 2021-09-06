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06.09.2021 12:41
Рубрика: В мире

Дания будет хранить электроэнергию в горячих камнях

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В датском городе Рёдбю появится тепловое хранилище возобновляемой энергии. Компания Stiesdal уже через год запустит в стране первый такой проект.

Фото: Getty Images
Риски быстрого перехода на "зеленую" энергетику до конца не оценены

Суть его заключается в том, что новая станция сможет запасать электричество, поступающее от расположенных поблизости ветрогенераторов и солнечных панелей, и отдавать его, когда ветра или солнца нет. Появление такого хранилища разом решит проблему Дании, заключающуюся в перепроизводстве энергии офшорными ветровыми фермами. Как раз близ Рёдбрю вырабатывают так много чистой энергии, что ее излишки пропадают зря, так как до сих пор нет возможностей перегонять ее в места, где в ней нуждаются.

Компания Stiesdal собирается хранить тепловую энергию в цистернах, заполненных измельченным камнем. Излишки электроэнергии будут нагревать щебень в цистернах приблизительно до 600 градусов Цельсия. Когда энергию, наоборот, нужно отдать, воздушный поток от раскаленных камней будет нагревать воду, превращая ее в пар и вращая генератор.

Кстати похожая станция работает в Гамбурге уже более двух лет.

В мире Европа Дания Экономика Отрасли Энергетика

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