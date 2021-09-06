Депутаты изучат опыт работы санаториев России и Беларуси

Отдых в курортных зонах Союзного государства продолжает оставаться востребованным и в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, свидетельствуют итоги прошедшего лета. Только в Беларуси в уходящем сезоне отдыхающих принимали 75 санаториев для взрослых, семь детских санаториев и 12 оздоровительных и четыре реабилитационных центра, 13 студенческих санаториев-профилакториев.

На побережье Черного моря, в Анапе, 10 сентября будет проанализирован опыт работы санаторно-оздоровительных учреждений Союзного государства в условиях пандемии COVID-19 в ходе работы комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, сообщает в понедельник БЕЛТА.

К участию в заседании приглашены также представители министерств образования и культуры РБ, Министерства просвещения РФ, а также руководители санаторно-оздоровительных и образовательных учреждений обеих стран.

Парламентариям будет представлена, в частности, информация о проведении мероприятия СГ "Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" и проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Кроме того, сообщает пресс-служба Парламентского собрания, будет рассмотрен и вопрос о ходе исполнения бюджета Союзного государства в текущем году по вопросам ведения данной комиссии.

В рамках визита союзных парламентариев в Краснодарский край планируется и встреча с представителями администрации и Совета муниципального образования города-курорта Анапа. Как известно, в России создан не имеющий аналогов оздоровительный комплекс. Почти две тысячи санаториев в субъектах РФ предлагают полноценное лечение.

А в первую десятку самых популярных российских здравниц входят курорты Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского и Алтайского краев, Тюменской области, республик Башкортостан и Татарстан, Калининградской, Самарской и Ивановской областей.

Кстати, статистика подтверждает, что круглогодичная загрузка лидеров отрасли составляет более 80 процентов.