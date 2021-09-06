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06.09.2021 03:10
Рубрика: Общество

Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетолог Андрей Золотарев рассказал, какие витамины следует принимать тем, кто перенес COVID-19. Врач отметил, что часто назначают витамины C и D, селен, цинк. "Но конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет", - подчеркнул специалист.

Фото: Александр Корольков / РГ
Риск заражения COVID-19 оказался не связан с уровнем витамина D

Медики обращают внимание, что надо отталкиваться от того, какие системы организма пострадали больше всего. В соответствии с этим могут назначаться и конкретные микроэлементы.

"Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Например, при диабете повышается уровень глюкозы в крови. В этом случае могут быть рекомендованы минеральные добавки, позволяющие контролировать сахар. При железодефицитной анемии приветствуется использование витамина D, хелатного железа", - объяснил Золотарев в эфире радио Sputnik.

Диетолог напомнил, что решение о применении витаминов должен принимать врач, самолечением лучше заниматься.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

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