Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19

Диетолог Андрей Золотарев рассказал, какие витамины следует принимать тем, кто перенес COVID-19. Врач отметил, что часто назначают витамины C и D, селен, цинк. "Но конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет", - подчеркнул специалист.

Медики обращают внимание, что надо отталкиваться от того, какие системы организма пострадали больше всего. В соответствии с этим могут назначаться и конкретные микроэлементы.

"Постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Например, при диабете повышается уровень глюкозы в крови. В этом случае могут быть рекомендованы минеральные добавки, позволяющие контролировать сахар. При железодефицитной анемии приветствуется использование витамина D, хелатного железа", - объяснил Золотарев в эфире радио Sputnik.

Диетолог напомнил, что решение о применении витаминов должен принимать врач, самолечением лучше заниматься.