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06.09.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Для регионов подготовят новую методику учета турпотоков

Текст: Матвей Линник

Правительство подготовит для регионов типовую методику учета турпотоков на основе больших данных. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По словам Чернышенко, необходимо отрегулировать механизм сбора и анализа данных о туристах, посещающих российские регионы. "Особо отмечу потребность в данных о туристических потоках в разрезе регионов. Система сбора информации должна отвечать вызовам времени и соответствовать трендам развития туристического бизнеса", - сказал он.

Малков отметил, что ведомство стало учитывать новые показатели статистики туризма, в том числе административные источники данных, такие как ежеквартальное обследование условий жизни. "Это позволит со следующего года оценивать в ежемесячном режиме туристические потоки, а в ежегодном режиме - вклад туризма в экономику региона", - уточнил он.

Кроме того, будет учитываться деятельность владельцев небольших частных гостиниц или апартаментов. С 2022 года появится возможность их оценивать как на региональном, так и на муниципальном уровнях, отметил глава Росстата.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Правительство Минэкономразвития Росстат Развитие туризма в России

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