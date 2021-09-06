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Рубрика: В мире

ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство

Текст: Юрий Когалов
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Донецкая и Луганская народные республики намерены создать единое экономическое пространство. Об этом говорится в совместной декларации глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, подписанной по итогам встречи двух лидеров.

Фото: Анна Никитина
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"Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь путем создания единого экономического пространства", - говориться в документе, опубликованном на сайте Донецкого агентства. Также отмечается, что ДНР и ЛНР будут координировать свои усилия, обмениваться опытом и информацией в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования. Для выполнения этих целей предполагается синхронизировать законодательство в указанных сферах, а также принять и реализовывать программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

Как ожидается, в ближайшее время две республики подпишут межгосударственные договоры, которые обеспечат создание единого экономического пространства. По словам лидеров ДНР и ЛНР, синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства вышла за завершающую стадию. "Правительствами уже разработаны и подготовлены к утверждению все необходимые решения, которые содержат конкретные механизмы и комплексы мероприятий по реализации программ развития. В ближайшее время запланировано подписание первого знакового соглашения - Договора о едином таможенном пространстве", - говорится в совместном заявлении Пушилина и Пасечника к принятой ими декларации.

Предполагается, что программы социально-экономического развития затронут все сферы жизнедеятельности, позволят увеличить размеры пенсий и пособий, развить систему здравоохранения, восстановить жилой фонд. "Для успешного воплощения данных программ нам предстоит много совместной работы. Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели", - отмечается в документе.

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