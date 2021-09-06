Экономист Степанова предупредила о мировом финансовом кризисе

Новый финансовый кризис не за горами, уверены эксперты. О первых признаках грядущей катастрофы агентству "Прайм" рассказала Диана Степанова - доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова.

По ее словам, первое, с чем столкнется мир - резкое падение частного спроса. Подобное уже было дважды - в 30-х годах прошлого века (так называемая Великая депрессия - прим. "РГ") и в 2008 году. При этом инфляционное давление останется очень высоким. Ситуация будет усугубляться ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков.

Затем последует затяжная стагфляция - состояние экономики, когда застой или падение производства сочетаются с возрастающей безработицей и непрерывным ростом цен.

Не исключен и еще более худший сценарий развития событий - разрушение привычных форматов финансового сектора экономики. Дешевые деньги в развитых экономиках мира и дорогие - в отстающих приведут к дисбалансу.

Велика вероятность, что произойдет обвал фондового рынка, лопнет "мыльный пузырь", в который вливалась огромная денежная масса от печатных станков США и ЕС. И эта трансформация не будет плавной, она и спровоцирует глубокий финансовый кризис, который ударит и по инвестиционному рынку, и по реальной экономике.