Экспорт российского зерна в августе приблизился к рекорду

Россия в августе экспортировала 5,5 млн тонн зерна, что близко к максимальному значению. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"В историческом разрезе у нас самый максимальный месячный вывоз составлял порядка 5,9 млн тонн, то есть недалеко до максимального месячного вывоза", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Злочевский отметил, что высоким показателям экспорта способствуют благоприятные цены на зерно. "Сейчас они опустились до 295 долларов за тонну, это крепкий уровень цен, который поддерживает и внутренние цены, достаточно серьезно поддерживает, позволяет им вмещаться в наших объемах по экспорту в плановые показатели", - объяснил специалист.

По прогнозу Злочевского, в этом сезоне Россия поставит за рубеж более 45 млн тонн зерновых.

Ранее Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу на 7,1 доллара - с 39,4 до 46,5 доллара за тонну. Неделей раньше они увеличились на 7,7 доллара за тонну.

Напомним, механизм плавающей пошлины был введен властями для стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке. В своем последнем прогнозе минсельхоз США резко снизил оценку урожая российской пшеницы - сразу на 12,5 млн т, с 85 млн до 72,5 млн тонн. Что вызвало рост цен на пшеницу как на мировом, так и на внутреннем рынках. Эксперты ранее оценивали, что из-за этого к октябрю 2021 года пошлина может составить около 55 долларов за тонну.