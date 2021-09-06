Эндокринолог Бочарова назвала безопасную норму сладкого в день

Специалисты определили относительно безопасное для здоровья взрослого человека количество сахара и сладких продуктов, которое можно употреблять ежедневно. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), речь идет о 25-50 граммах сахара.

Об этой норме РИА Новости рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова. Она подчеркнула, что в данном случае имеется в виду не только сахар-песок, но и любые продукты, содержащие сахар. Это, в частности, десерты, кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли, готовые завтраки и обезжиренные молочные продукты.

Также отмечается, что 25 граммов - это примерно пять-шесть ложек сахара. "Если разделить эти 25 граммов на весь день и представить, что в чай вы кладете две-три ложки сахара, в норму впишутся еще 50 граммов молочного шоколада, либо банка газировки объемом 0,3 литра, или два переспелых банана", - подсчитала эксперт.

Кроме того, по словам Татьяны Бочаровой, если количество калорий из сладких продуктов оказывается больше 10 процентов от общей калорийности употребляемой в день пищи, возникает повышенный риск лишнего веса и диабета второго типа.

Также Татьяна Бочарова подчеркивает, что детям в возрасте до 10 лет рекомендуется употреблять ежедневно не более трех ложек сахара. А детям в возрасте до трех лет добавлять в рацион сладкое можно, например, в виде фруктов и сухофруктов.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.