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06.09.2021 08:27
Рубрика: Общество

Эндокринолог Бочарова назвала безопасную норму сладкого в день

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты определили относительно безопасное для здоровья взрослого человека количество сахара и сладких продуктов, которое можно употреблять ежедневно. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), речь идет о 25-50 граммах сахара.

Фото: iStock
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Об этой норме РИА Новости рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова. Она подчеркнула, что в данном случае имеется в виду не только сахар-песок, но и любые продукты, содержащие сахар. Это, в частности, десерты, кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли, готовые завтраки и обезжиренные молочные продукты.

Также отмечается, что 25 граммов - это примерно пять-шесть ложек сахара. "Если разделить эти 25 граммов на весь день и представить, что в чай вы кладете две-три ложки сахара, в норму впишутся еще 50 граммов молочного шоколада, либо банка газировки объемом 0,3 литра, или два переспелых банана", - подсчитала эксперт.

Кроме того, по словам Татьяны Бочаровой, если количество калорий из сладких продуктов оказывается больше 10 процентов от общей калорийности употребляемой в день пищи, возникает повышенный риск лишнего веса и диабета второго типа.

Также Татьяна Бочарова подчеркивает, что детям в возрасте до 10 лет рекомендуется употреблять ежедневно не более трех ложек сахара. А детям в возрасте до трех лет добавлять в рацион сладкое можно, например, в виде фруктов и сухофруктов.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Медицина и здоровое питание

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