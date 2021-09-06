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06.09.2021 11:35
Рубрика: Культура

Федеральные гранты на создание спектаклей получат 40 частных театров

Текст: Инга Бугулова

Финансовая поддержка в 2021 году будет оказана 40 частным театрам по всей России - получателей грантов выбрали при помощи конкурсного отбора, полный список можно увидеть на сайте Российского фонда культуры. Деньги можно потратить на создание новых постановок.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Всего на поддержку частных театров выделено 50 миллионов рублей, при этом каждый театр получил свой объем финансирования - от 200 тысяч до 2,5 миллиона. Получателей отбирали не только по наличию документов, позволяющих работать в театральной сфере, но оценивали и труппу, профессионализм, участие в театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях.

- Мы неоднократно обсуждали необходимость оказания поддержки частным театрам, для которых период пандемии стал настоящим испытанием. Для нас важно, чтобы негосударственные институции остались яркой частью культурного пространства страны. Одной из мер поддержки стало выделение дополнительных средств. Уверена, это будет существенным подспорьем, - отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Напомним, в связи с непростой пандемийной ситуацией ведомство весте с Союзом театральных деятелей впервые провели мониторинг частных театров в России. По его итогам создан реестр негосударственных театров, который регулярно обновляется. На текущий момент в реестр вошли 374 учреждения.

Культура Театр Правительство Минкультуры

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