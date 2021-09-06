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06.09.2021 14:23
Рубрика: Власть

Генпрокурор предложил усилить ответственность за оправдание нацизма

Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил за включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности противодействия таким явлениям", - заявил Игорь Краснов, выступая на Международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Также, по словам главы надзорного ведомства, сейчас уже подготовлен законопроект, закрепляющий нормативное определение таких понятий, как "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", запрет реабилитации и пропаганды нацизма. Кроме того, им предусмотрена регламентация правового статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне. В свою очередь, инициативу Краснова уже поддержали в Совете Федерации. Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сенаторы поддерживают предложения, озвученные Генеральным прокурором, и займутся подготовкой соответствующих инициатив вместе с Генпрокуратурой.

Выступая в понедельник на международном форуме, Игорь Краснов напомнил, что проведенный в 1949 году в Хабаровске процесс стал первым в мире судом над военными преступниками, участвовавшими в создании и испытании на людях биологического оружия. Он продемонстрировал твердую позицию Советского Союза в окончательном разгроме нацизма и неотвратимости наказания виновных в совершении особо изощренных преступлений против человечности. И, хотя Хабаровский процесс не носил международного статуса, по мнению Краснова, общемировое гуманитарное значение его итогов трудно переоценить. Наряду с Нюрнбергским и Токийским трибуналами, он лег в основу базовых документов ООН и оказал воздействие на последующие запрет и ликвидацию бактериологического оружия.

Как отметил Краснов, не секрет, что спустя десятилетия есть желающие исказить историческую правду, в том числе и в отношении этих событий. Еще в 1994 году по запросу Японской ассоциации бывших военнопленных Главной военной прокуратурой России было отказано в реабилитации осужденных в Хабаровске преступников, а определением Верховного Суда приговор оставлен в силе.

"Поэтому одна из значимых целей проведения сегодняшнего форума - не допустить замалчивания и искажения реальных итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн. На решение этой задачи всецело направлена и наша общая работа в рамках беспрецедентного проекта "Без срока давности", - подчеркнул Игорь Краснов.

Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
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Для этого, по его словам, прокуроры продолжают устанавливать обстоятельства вновь выявленных преступлений, совершенных в годы войны, и лиц, причастных к ним. Отобраны и рассекречены архивы о преступлениях карательных отрядов и их пособников на оккупированных территориях. Кроме того, впервые в истории в октябре прошлого года суд Новгородской области удовлетворил заявление прокурора о признании фактов расправы над мирными жителями и военнопленными, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом народов СССР.

Аналогичное заявление прокурора две недели назад удовлетворил Псковский областной суд. Готовятся соответствующие материалы для направления в суды Брянской и Ростовской областей.

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