Голикова: Почти треть россиян умирают в трудоспособном возрасте

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, 80% из этой категории граждан являются мужчинами.

"Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% - это мужская часть населения", - уточнила она.

Самой распространенной причинной смерти (55%) являются сердечно-сосудистые заболевания, отметила Голикова.

Ранее Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. Для этого, по ее словам, надо привить 90 миллионов человек.