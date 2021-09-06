Голикова предупредила о хаосе, которым грозит отмена МРОТ

Отмена МРОТ повлечет хаос, сказала вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Голикова пояснила, что законодательство устроено таком образом, что "просто отмена - это хаос", нужно четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он. Что касается прожиточного минимума и МРОТ, то они имеют разную экономическую сущность.

Как отметила вице-премьер, с прожиточным минимумом связаны многие пособия и социальные выплаты, которые нельзя просто так трансформировать, ведь это касается социального благополучия населения.

Ранее в Госдуме прозвучала инициатива об отмене МРОТ, однако многие эксперты отнеслись к ней скептически, поскольку потребуется пересмотр огромного количества документов, а также нельзя с уверенностью сказать, что это позитивно скажется на доходах граждан. МРОТ сейчас составляет около 12,7 тысячи рублей.