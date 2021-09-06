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06.09.2021 22:28
Рубрика: Власть

Использование двойников на выборах могут ограничить

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
После Единого дня голосования Центризбирком намерен заняться проблемой двойников на выборах. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова, комментируя историю в Санкт-Петербурге, где действующему депутату заксобрания от партии "Яблоко" Борису Вишневскому на выборах в городской парламент противостоят двое самовыдвиженцев с таким же именем.

Причем Алексей Шмелев и Виктор Быков (так звали их раньше) стали тезками совсем недавно. И даже изменили внешность, во всяком случае, на предвыборных плакатах все трое Вишневских похожи друг на друга.

ЦИК проведет тренировку онлайн-голосования

"Это апофеоз грязных технологий", - оценила картинку Элла Памфилова на вчерашнем заседании ЦИК. Пикантности ситуации добавляет еще одно обстоятельство: по словам члена городского избиркома Санкт-Петербурга Олега Зацепы, один из новых Вишневских в свое время возглавлял территориальную избирательную комиссию номер два в Северной столице.

Снять кого-либо из них с выборов у горизбиркома нет оснований, хотя там никто не спорит, что факт манипуляции имеет место. "К сожалению, действующий закон весьма либерален к так называемым двойникам, - признала и Элла Памфилова. - Политтехнологи, чьими принципами являются манипуляции, найдя лазейку в законе, сменили им только фамилии и имена, не трогая отчества. Это дает возможность не указывать в бюллетене соответствующую информацию, чтобы избиратель не понимал, о ком идет речь".

Но Центризбирком этого так не оставит. "По итогам этой кампании мы направим законодателям свои предложения, как закрыть эту лазейку для двойников в нашем избирательном законодательстве", - пообещала глава ЦИК.

ЦИК направит законодателям предложения, как закрыть лазейку для двойников

Что же касается питерской истории, то сейчас у Центризбиркома есть такое предложение: "Обязать эти комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть". "Раз захотели на весь город, на всю страну прославиться, то пусть прославляются", - добавила Памфилова.

Она также выразила недоумение действиями новоиспеченных Вишневских. "Например, один из них - 1978 года рождения - Алексей Шмелев, отец троих детей. Участвуя в этих грязных технологиях, как он потом будет смотреть в глаза своим детям?" - сказала Элла Памфилова. "Второй - Виктор Быков. Ему стыдно за свои фамилию и имя? Или, чтобы "прославиться", ему надо было маскироваться под Бориса Лазаревича Вишневского?" - добавила она.

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Элла Памфилова считает, что у спойлеров еще есть возможность сохранить лицо. "Если у вас остатки совести остались, соберите их в узелочек и снимитесь, пока еще есть возможность сняться. И никогда не подавайте руки тем политтехнологам, которые толкнули вас на такие вещи, за которые вам будет стыдно перед своими детьми", - обратилась она к Шмелеву и Быкову. Отметим, что участие кандидатов с одинаковыми или созвучными фамилиями не редкость на российских выборах разных уровней. Так, например, в одном из округов Москвы за голоса избирателей на выборах в Госдуму борются два кандидата по фамилии Волков, такая же картина наблюдается еще в одном округе, фамилия соперников - Петровы. Еще в одном случае кандидат Гулина идет против Гуличевой. Список можно продолжать.

По словам главы ЦИК, в комиссию поступают жалобы о выдвижении двойников. Она уверена, что технология направлена на обман избирателей и может привести к тяжелым последствиям.

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