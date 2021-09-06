Но свой первый тост Бородин предложит за тех, кто сидит на балконе, на театральной галерке. РАМТ создал за эти десятилетия удивительный круг своих верных зрителей, может быть, самый удивительный в Москве. Позже встанет из-за своего столика Евгений Редько, покажет новую книгу о театре, назовет имена тех, кто когда-то в нем работал, и поплывут имена и воспоминания...
Днем рождения театра считается 13 июля 1921 года. До 1936 года Детский театр, который возглавила Наталия Сац, работал в здании бывшего кинотеатра "Арс" на Тверской, где теперь Электротеатр Станиславский. В нынешнее же здание театр переехал в 1936 году, когда был закрыт и расформирован работавший там МХАТ Второй. Впрочем, Наталия Ильинична недолго проработала в здании на Театральной площади. В 1937 году ее как жену врага народа арестовали и отправили в лагерь. Уже после смерти Сталина директор Центрального детского Константин Шах-Азизов привел сюда изгнанную из МХАТа Марию Осиповну Кнебель. И именно здесь началась театральная "оттепель", ставили свои первые спектакли Эфрос и Ефремов, и это сюда Розов принес свою пьесу "Вечно живые", которой открылся "Современник".
А еще раньше, в XIX веке, здесь была студия Островского и Ленского, а потом Незлобинский театр. Целая история театра поместилась в этих стенах! Не случайно к своему юбилею театр подготовил две книги: одну - о 200-летней истории здания, другую - о вековой истории Детского - Центрального детского - РАМТа. В июне отметил свой 80-летний юбилей Алексей Бородин, пришедший в эти стены в 1980 году. Но театр только молодеет. Может быть, оттого, что Бородин назвал его когда-то Молодежным?
На юбилейном вечере сцена и зал оказались повязаны семейными узами. Актеры один за другим, наперебой, называли своих родственников в спектаклях - внучек и внуков, сыновей и дочерей, матерей и отцов, бабушек и дедушек. Четыре поколения "Тома Сойера" вышли на сцену, один из его первых исполнителей, Борис Шувалов, вызовет на сцену свою партнершу Нину Антонову, специально приехавшую на этот вечер из Франции. А в честь самого первого Тома, сидящую среди нас Валентину Туманову, провозгласили тост.
Так, цепляясь одним спектаклем за другой, вязалась сеть этого волшебного вечера, и с каждым тостом, и с каждой новой историей все теплее становилось в зале, и привычный капустник с его шуточками ("Вы слева от Нового Большого? Нет, это Большой справа от нас"), с его эксцентриадами и эскападами превращался в сказание об удивительной театральной семье, настоящем Театре-Доме, судьба которого так связана с большой историей русского театра.
Бравурный канкан в исполнении бесстрашной и прекрасной Софьи Апфельбаум (директора) и Егора Перегудова (главного режиссера) и общее ликование сделали финал вечера незабываемым. Праздничное застолье стало возможно благодаря замене кресел в зале. Старые сняли, и, прежде чем поставить новые, решили устроить вечеринку. Неправда ли, так же поступили бы в любом дружном доме? Не пропадать же чудесной случайности!
Алексей Бородин за сорок с лишним лет своей жизни в этом театре расслышал и использовал, кажется, все чудесные случайности, щедро рассыпанные на его пути. Накануне, открывая новое столетие театра, он предложил такую нумерацию - не 100, а 001. "Мы с вами начинаем сегодня новый век этого театра, - сказал Бородин на сборе труппы. - В новом сезоне нового столетия должны мы с вами постараться взять новое дыхание и начать снова жить, снова делать то, что мы любим, и то, что нам очень важно, так, чтобы наш зрительный зал был осмысленный и чтобы мы с вами тоже понимали, для чего мы здесь существуем".