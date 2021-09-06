Юбилейный вечер на сцене РАМТа был пронизан удивительным, я бы сказала, пушкинским (ведь Бородин тоже родился 6 июня), чувством связи прошлого с будущим. Вместо привычного партера гости сидели за столами, и так же за столами сидели на сцене актеры. Впрочем, кто-то из актеров сидел в партере, усиливая общую семейную атмосферу.

Но свой первый тост Бородин предложит за тех, кто сидит на балконе, на театральной галерке. РАМТ создал за эти десятилетия удивительный круг своих верных зрителей, может быть, самый удивительный в Москве. Позже встанет из-за своего столика Евгений Редько, покажет новую книгу о театре, назовет имена тех, кто когда-то в нем работал, и поплывут имена и воспоминания...

Днем рождения театра считается 13 июля 1921 года. До 1936 года Детский театр, который возглавила Наталия Сац, работал в здании бывшего кинотеатра "Арс" на Тверской, где теперь Электротеатр Станиславский. В нынешнее же здание театр переехал в 1936 году, когда был закрыт и расформирован работавший там МХАТ Второй. Впрочем, Наталия Ильинична недолго проработала в здании на Театральной площади. В 1937 году ее как жену врага народа арестовали и отправили в лагерь. Уже после смерти Сталина директор Центрального детского Константин Шах-Азизов привел сюда изгнанную из МХАТа Марию Осиповну Кнебель. И именно здесь началась театральная "оттепель", ставили свои первые спектакли Эфрос и Ефремов, и это сюда Розов принес свою пьесу "Вечно живые", которой открылся "Современник".

А еще раньше, в XIX веке, здесь была студия Островского и Ленского, а потом Незлобинский театр. Целая история театра поместилась в этих стенах! Не случайно к своему юбилею театр подготовил две книги: одну - о 200-летней истории здания, другую - о вековой истории Детского - Центрального детского - РАМТа. В июне отметил свой 80-летний юбилей Алексей Бородин, пришедший в эти стены в 1980 году. Но театр только молодеет. Может быть, оттого, что Бородин назвал его когда-то Молодежным?

На юбилейном вечере сцена и зал оказались повязаны семейными узами. Актеры один за другим, наперебой, называли своих родственников в спектаклях - внучек и внуков, сыновей и дочерей, матерей и отцов, бабушек и дедушек. Четыре поколения "Тома Сойера" вышли на сцену, один из его первых исполнителей, Борис Шувалов, вызовет на сцену свою партнершу Нину Антонову, специально приехавшую на этот вечер из Франции. А в честь самого первого Тома, сидящую среди нас Валентину Туманову, провозгласили тост.

Так, цепляясь одним спектаклем за другой, вязалась сеть этого волшебного вечера, и с каждым тостом, и с каждой новой историей все теплее становилось в зале, и привычный капустник с его шуточками ("Вы слева от Нового Большого? Нет, это Большой справа от нас"), с его эксцентриадами и эскападами превращался в сказание об удивительной театральной семье, настоящем Театре-Доме, судьба которого так связана с большой историей русского театра.

Бравурный канкан в исполнении бесстрашной и прекрасной Софьи Апфельбаум (директора) и Егора Перегудова (главного режиссера) и общее ликование сделали финал вечера незабываемым. Праздничное застолье стало возможно благодаря замене кресел в зале. Старые сняли, и, прежде чем поставить новые, решили устроить вечеринку. Неправда ли, так же поступили бы в любом дружном доме? Не пропадать же чудесной случайности!

Алексей Бородин за сорок с лишним лет своей жизни в этом театре расслышал и использовал, кажется, все чудесные случайности, щедро рассыпанные на его пути. Накануне, открывая новое столетие театра, он предложил такую нумерацию - не 100, а 001. "Мы с вами начинаем сегодня новый век этого театра, - сказал Бородин на сборе труппы. - В новом сезоне нового столетия должны мы с вами постараться взять новое дыхание и начать снова жить, снова делать то, что мы любим, и то, что нам очень важно, так, чтобы наш зрительный зал был осмысленный и чтобы мы с вами тоже понимали, для чего мы здесь существуем".