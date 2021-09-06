Кабмин будет направлять 10 млрд рублей ежегодно на закупку школьных автобусов

В 2022-2024 годах правительство будет ежегодно направлять на закупку школьных автобусов по 10 миллиардов рублей, автомобилей скорой помощи - по шесть миллиардов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Всего по поручению президента в ближайшие четыре года в регионы должно поступить не менее 16 тысяч автобусов и пяти тысяч скорых", - напомнил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

В этом году в субъекты РФ поступят более четырех тысяч автобусов и более 1600 машин скорой медицинской помощи. В июле премьер выделил на эти цели более 15,3 миллиардов рублей.

"Поручение президента выполняется безусловно и в полном объеме", - заверил вице-премьер Юрий Борисов. Закупки по всем регионам будут осуществляться у единственных поставщиков из числа высоколокализованных производителей. Это автозаводы ГАЗ, УАЗ и ПАЗ.

"Аналогичный механизм закупок уже применялся Минпромторгом в 2016-2020 годах, и он показал свою эффективность", - отметил зампред правительства. В этот период в субъекты РФ поставили более 10 тысяч машин скорой помощи и более 11,5 тысячи школьных автобусов.

По словам Борисова, правительство считает необходимым предоставление поставщикам авансов в размере до 100% от цены государственного контракта. Это позволит избежать ситуации, когда исполнители вынуждены обращаться в банки за недостающими оборотными средствам для приобретения комплектующих и оборудования, а также оплаты транспортных расходов на доставку техники до регионов. "Стопроцентное авансирование исполнения госконтракта позволит свести к нулю возможность неисполнения поручения президента", - подчеркнул вице-премьер.

Автопроизводители приступили к работе, не дожидаясь подписания актов правительства, сообщил Борисов. "Официальными дилерами в регионах уже поставлено свыше 900 автомобилей скорой помощи и 2000 школьных автобусов, - заявил он. - По информации Минпромторга, окончательное завершение поставки техники в 2021 году будет осуществлено до 15 декабря".