В Дании найден золотой клад VI века для "спасения Солнца"

Astonishing discovery near Jelling, Denmark, of 6th century CE gold artefacts announced. A total of 22 gold objects, mostly bracteates, weighing nearly a kilogram and span about 1500 years, created in the last half of the Iron Age. https://t.co/bY9GAssyRa pic.twitter.com/UqJUARdxZR — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) September 5, 2021

На полуострове Ютландия археологом-любителем обнаружен крупнейший в истории Дании клад золотых предметов VI столетия. Клад состоит из прекрасно сохранившихся 22 золотых предметов общим весом 945 граммов.

Для сохранности артефактов археологи около года держали в тайне место раскопок.

Как сообщает музей Vejlemuseerne, золотые изделия нашел Оле Джиннеруп Шитц, который с новым металлоискателем в 2020 году исследовал кукурузное поле около города Еллинг.

"Только член общества, достигший абсолютной власти, смог накопить такое большое сокровище. Видимо, задолго до того, как в последующие века возникло королевство Дания, здесь жил неизвестный правитель", - объясняет археолог музея Vejlemuseerne Мадс Равн.

Ученые предполагают, что захоронение клада связано с климатической катастрофой, когда в 536 году Скандинавию засыпало пеплом от вулканических осадков. В результате произошло самое резкое понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии за последние две тысячи лет. Поэтому золотые предметы были пожертвованы богам, чтобы Солнце возродилось.

Артефакты находятся на реставрации и в 2022 году будут представлены в Национальном музее Дании.

Справка "РГ"

Город Еллинг на полуострове Ютландия считается местом, где зародилась государственность Дании. Известен сохранившимися со времен Средневековья двумя рунными камнями.

На первом, малом, появившемся около 950 года, высечена надпись о первом монархе страны: "Горм король сделал памятный камень в честь Тюры, своей жены, Дании повелитель ". Два погребальных кургана и два рунных камня вместе с церковью на месте погребения занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.