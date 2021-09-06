Клишас: В Совфеде поддерживают приравнивание пропаганды нацизма к экстремизму

Сенаторы поддерживают инициативу генерального прокурора РФ Игоря Краснова приравнять к экстремизму пропаганду и оправдание нацизма, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Поддерживаем. Будем работать над законодательством совместно с прокуратурой в ходе осенней сессии", - заявил Клишас РИА Новости.

Сенатор обратил внимание, что в СФ также поддерживают предложение генпрокурора о дополнительной правовой регламентации увековечивания памяти мирного населения СССР, которое подвергалось истреблению и изгнанию в годы Великой Отечественной войны.

Выступая в Хабаровске на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", посвященном судебному процессу 1949 года над японскими военными преступниками, Игорь Краснов предложил отнести реабилитацию и оправдание нацизма к категории экстремистской деятельности.