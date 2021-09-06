Когда iPhone 13 сможет работать по спутниковой связи

Новое поколение iPhone будет поддерживать спутниковую связь с учетом серьезных ограничений. Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на эксперта Марка Гурмана.

Отмечается, что поддержка спутниковой связи будет ограниченной - ее можно будет использовать в районах без сотовой связи и только на некоторых рынках.

Для того, чтобы подключиться к спутнику, надо будет находиться на улице. Получить сигнал можно будет за одну минуту - для этого надо отправить короткое сообщение о ЧС.

Ранее MacRumors сообщил, что новый iPhone 13 получит возможность совершать звонки, подключаясь к спутникам, находящимся на низкой околоземной орбите. Новая функция позволит оставаться на связи там, где нет покрытия обычных сотовых сетей - 4G или 5G. За ее поддержку будет отвечать чип Qualcomm X60, который обеспечивает возможность подключения к спутникам.