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Рубрика: В мире

Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 40 миллионов

Текст: Максим Макарычев
Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

С начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах зарегистрировано уже 40 миллионов случаев COVID-19, при этом четвертая волна заболевания, вызванная дельта-вариантом, продолжает распространяться по стране. Согласно последним данным NBC News, в Америке по состоянию на 5 сентября зарегистрировано 40 000 070 случаев заражения и 651 690 смертей от инфекции. В воскресенье в США зарегистрировано 35 355 новых случаев коронавируса и 279 летальных исходов.

В США рассказали о штамме COVID, способном обходить защиту антител

Критический рубеж в 40 миллионов заболевших был перейден, когда почти более 207 миллионов американцев получили свою первую дозу вакцины и более 175 миллионов человек были полностью вакцинированы.

Вместе с тем, в Соединенных Штатах с июля наблюдается медленный рост показателей вакцинации, и до сих пор ни один штат или территория не преодолели 70-процентный порог полной вакцинации среди жителей. Страна так и не приблизилась к пику вакцинации в апреле, когда прививку делали более трех миллионов человек каждый день.

На этом фоне четвертая волна пандемии, которую, по мнению многих, можно было предотвратить, повысив уровень вакцинации, захлестнула больницы по всей Америке. Например, в клинике Биллингс в Монтане отделение интенсивной терапии приближается к 150-процентной пропускной способности, а больницы штата обратились за помощью к национальной гвардии для транспортировки инфицированных.

Сейчас американские больницы принимают в среднем 100 тысяч пациентов с коронавирусом в день - это больше, чем когда-либо с конца прошлого года, когда вакцина была недоступна для большинства граждан США. Одновременно лечебные учреждения сталкиваются с кадровым кризисом, поскольку многие медсестры, истощенные пандемией, увольняются или выходят на пенсию. Кроме того, некоторые из них переезжают на работу в другие штаты, в основном на юге страны, где медсестрам предлагают за суточную работу в стационарах с ковид-пациентами от 500 долларов за смену.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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