Косачев ответил на призыв НАТО к противодействию терроризму в Афганистане

Новости

Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19 03:10
В Турции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан 02:32
Захарова: Россия не является стороной Минских договоренностей 01:52
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни 01:19
Названы главные покупатели российских сладостей 01:00
Италия установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии 00:44
Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 40 миллионов 00:08
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ 00:06
Израиль возобновляет прием организованных групп туристов 05.09.2021
Меркель заявила о необходимости сотрудничества Берлина с талибами 05.09.2021
Русская церковь направила 30,4 миллиона рублей на продукты нуждающимся 05.09.2021
Талибы удерживают в аэропорту несколько самолетов с иностранцами 05.09.2021
В РПЦ назвали протесты против Сербской церкви в Черногории искусственными 05.09.2021
В Панджшере убит пресс-секретарь антиталибского ополчения Фахим Дашти 05.09.2021
Россиянин Демченко стал чемпионом Европы по шахматам 05.09.2021
В США рассказали о штамме COVID, способном обходить защиту антител 05.09.2021
Афганские студентки будут обязаны носить абайю и никаб 05.09.2021
В Киевской области Украины взорвался сахарный завод 05.09.2021
Маск лично познакомил внука Сергея Королева с компанией SpaceX 05.09.2021
За сутки 74 военнослужащих в Вооруженных силах вылечили от COVID-19 05.09.2021
Назван один из первых симптомов болезни Альцгеймера 05.09.2021
Появились данные о состоянии матери и ребенка, сбитых "КамАЗом" в Москве 05.09.2021
В Москве грузовик сбил женщину с младенцем 05.09.2021
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт 05.09.2021
Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации 05.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
06.09.2021 03:23
Рубрика: Власть

Косачев ответил на призыв НАТО к противодействию терроризму в Афганистане

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах".
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

И это говорит глава организации, последовательно, неоднократно, высокомерно, а порой и откровенно хамски отклонявшей два последних десятилетия настойчивые предложения Организации Договора о коллективной безопасности наладить реальное взаимодействие между ОДКБ и НАТО по антитеррору в Афганистане.

Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане

Никколо Макиавелли однажды метко отметил - "у победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие". Уверен, что Россия и ее союзники по-прежнему готовы к реальному взаимодействию в вопросах антитеррора со всеми, включая страны НАТО. Но только исходя из адекватного понимания смысла и целей этой борьбы, на равных и без навязывания нам и всему остальному миру фанаберства "победителя", коим НАТО всегда отличалось, ни разу не будучи таковым и тем более без шансов после того, что случилось сначала в Югославии, а теперь и в Афганистане.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Афганистан Законодательная власть Совет Федерации Международные организации НАТО Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией