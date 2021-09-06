Косачев ответил на призыв НАТО к противодействию терроризму в Афганистане

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах".

И это говорит глава организации, последовательно, неоднократно, высокомерно, а порой и откровенно хамски отклонявшей два последних десятилетия настойчивые предложения Организации Договора о коллективной безопасности наладить реальное взаимодействие между ОДКБ и НАТО по антитеррору в Афганистане.

Никколо Макиавелли однажды метко отметил - "у победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие". Уверен, что Россия и ее союзники по-прежнему готовы к реальному взаимодействию в вопросах антитеррора со всеми, включая страны НАТО. Но только исходя из адекватного понимания смысла и целей этой борьбы, на равных и без навязывания нам и всему остальному миру фанаберства "победителя", коим НАТО всегда отличалось, ни разу не будучи таковым и тем более без шансов после того, что случилось сначала в Югославии, а теперь и в Афганистане.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.