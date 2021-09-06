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06.09.2021 20:25
Рубрика: Общество

Кузнецова: Каждый второй ребенок в стране сталкивался с буллингом

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Более половины детей в России (55%) сталкивались с буллингом, при этом более трети (39 %) из них боятся рассказывать о случаях интернет-травли. "То есть основная беда травли - это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает. Это может обернуться большой бедой", - заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова предложила маркировать позитивный контент в Сети

Детский омбудсмен сообщила, что после получения такой статистики были проведены проверки во всех регионах России. "Мы проверили службу медиации. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальны", - сказала она.

Кузнецова считает, что помочь в решении проблемы буллинга может закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. "Это подразумевает, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, - заметила детский омбудсмен, - но и чтобы она стала более комфортной, принимающей и человечной. Ведь образование - это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы, и семьи, чтобы мы достигли главного результата - это не 100 баллов по экзамену, а счастье ребенка".

Поэтому, уверена Кузнецова, решить проблему травли детей в социальных сетях поможет закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования.

Справка "РГ"

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав учебных программ.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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