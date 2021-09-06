Лавров назвал бедствием ситуацию с русским языком на Украине

Дискриминация русского языка на Украине достигла "масштабов бедствия". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, "открытая война против русского языка" объявлена в странах Прибалтики и на Украине. Это происходит в нарушение многочисленных международных конвенций, а на Украине еще и в нарушение конституции, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств, отметил Лавров.

Масштабов бедствия ситуация достигла после того, как на Украине был принят закон об образовании, в котором прямо прописано, что начиная с сентября 2020 года можно будет преподавать языки национальных меньшинств только в начальной школе, а потом все должно переходить на украинский, заявил глава МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно обращали внимание, что Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении закона "Об образовании" и рекомендовала внести в него существенные правки, однако они были проигнорированы Украиной.