Лавров: Вашингтон одержим задачей по остановке "Северного потока-2"

США одержимы идеей остановки проекта "Северный поток-2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что администрация Байдена по-прежнему против завершения газопровода, хотя и понимает, что остановить проект уже невозможно.

"Если понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", - добавил министр иностранных дел России, выступая в пансионате воспитанниц Минобороны РФ.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства отметил, что даже встреча президентов России и США в Женеве не привнесла особых перемен в отношения двух стран, ведь Вашингтон до сих пор уверен, что может навязывать Москве внутреннюю повестку дня, в то же время голословно, без предъявления каких-либо доказательств обвиняя Россию во вмешательстве.