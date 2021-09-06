Лукашенко рассчитывает в два раза нарастить добычу нефти в Беларуси

Перспективы государственной нефтяной компании "Белоруснефть", которая занимает лидирующее положение в топливно-энергетическом комплексе, президент РБ связывает с ее дальнейшим развитием и повышением добычи углеводородного топлива до 3-3,5 млн тонн. Об этом он заявил 6 сентября, принимая с докладом генерального директора компании Александра Ляхова, информирует пресс-служба Александра Лукашенко.

Пояснив, что на предстоящих 9 сентября переговорах с президентом Владимиром Путиным он может поднять ряд вопросов в нефтяной сфере, глава государства поинтересовался темами, которые стоило бы обсудить. В этой связи он похвалил компанию за ее разворот в сторону России. "От ремонта скважин вы занялись добычей нефти. Расскажите, как там идут дела", - задал вопрос Лукашенко своему визави.

Кстати, "печальным моментом" считает белорусский руководитель стартовый этап белорусских нефтедобытчиков, когда еще в прошлом веке после открытия перспективных месторождений, в стране добывали свыше 8 млн тонн нефти. "Мы выкачали свою нефть, ошибочно считая, что у нас ее море. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли", - признал Лукашенко.

Поэтому основное внимание на сегодняшней встрече, в которой принимала участие и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, было уделено перспективам развития отрасли. "Если бы нам сегодня 8-9 млн тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны планеты. Но, увы, такого нет", - констатировал президент, пояснив, что его очень интересует проблема Припятского прогиба. "Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил он.

И обращаясь к главе компании, дал понять, что готов непосредственно участвовать в данном проекте с тем, чтобы нарастить "добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн тонн". В настоящее время в стране, напоминают аналитики, в год добывается примерно в два раза меньше.

Столь эффективное решение задачи, по словам Лукашенко, позволит добиться энергетической независимости. А если еще и вторую АЭС построим, прогнозирует он, то страна "будет обеспечена всем необходимым". Правда, тут же уточнил, что "энергию от этой атомной станции надо еще проглотить".

Обозреватели уточняют, что к основным видам деятельности компании, в состав которой входят более сорока добывающих и перерабатывающих подразделений и предприятий в Беларуси, России, Украине, Венесуэле, Эквадоре, Польше, относятся геологоразведка, добыча нефти и газа, энергетика, наука и инжиниринг, реализация нефтепродуктов в стране и за рубежом.