Матвиенко вылетела в Вену для участия в конференции спикеров парламентов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит Австрию для участия в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится в Вене.

"6-8 сентября делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко посетит Австрийскую Республику с рабочим визитом для участия в мероприятиях 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов. Мероприятие организовано Межпарламентским союзом (МПС) в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и парламентом Австрии", - сообщили в пресс-службе Совфеда.

Спикер Совета Федерации будет участвовать в церемонии открытия конференции и выступит на общих интерактивных дебатах, темой которых станут глобальные меры реагирования на пандемию COVID-19. Также у Матвиенко запланированы встречи с австрийскими парламентариями и главами национальных делегаций, руководителями международных парламентских организаций.

В составе делегации вошли вице-спикеры Галина Карелова и Константин Косачев, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Российские сенаторы возложат венок к мемориалу советским воинам, павшим при освобождении Вены в годы Второй мировой войны.

Предыдущая конференция состоялась в 2015 году в Нью-Йорке. Тогда американские власти отказали Валентине Матвиенко в праве принять в ней участие. По оценке Константина Косачева, это было грубым нарушением обязательств США как страны, на территории которой находятся международные структуры. После этого Совет Федерации решил не направлять российскую делегацию в Нью-Йорк. Впоследствии место проведения следующей встречи ведущих парламентариев мира перенесли в Вену.