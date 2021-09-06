МИД РФ: Пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян нет

Россия делает все, чтобы обеспечить безопасность соотечественников, которые находятся в Гвинее. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

"По информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее россиян не имеется ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, МИД РФ призывает россиян не ездить в Гвинейскую Республику до полной нормализации обстановки.

Напомним, мятежники, предпринявшие попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа по всей стране.