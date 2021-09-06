В Гвинее мятежники объявили о введении комендантского часа

Военные мятежники, предпринявшие накануне попытку госпереворота в Гвинее, объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. Как сообщает агентство France Presse, ссылаясь на заявление, данная мера будет действовать "до дальнейшего уведомления".

Сообщается также, что губернаторов и префектов регионов заменят военные, а министров и руководителей учреждений мятежники призвали прибыть на встречу, которая состоится в столице страны в понедельник в 14:00 мск, пишет ТАСС.

Напомним, накануне появилась информация, что мятежники ворвались в президентский дворец и задержали главу государства, 83-летнего Альфа Конде. Позже лидер путчистов, глава элитного подразделения спецназа, полковник Мамади Думбуя сообщил об аресте президента, роспуске правительства и приостановке действия конституции. По данным Reuters, Конде не пострадал. Военные заверили, что президенту гарантирована безопасность, а также предоставлен доступ к врачам. Где он находится - не сообщается.

Посольство РФ в столице Гвинеи Конакри призвало россиян не покидать свои дома в связи с резким обострением ситуации в городе. Представитель посольства РФ в Гвинее заявил, что дипмиссия занимается всеми соответствующими вопросами, добавив, что пока никто из граждан России за помощью не обращался.