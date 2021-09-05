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05.09.2021 16:00
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома

Текст: Максим Макарычев

Посольство РФ в столице Гвинеи Конакри призвало россиян не покидать свои дома в связи с резким обострением ситуации в городе. Представитель посольства РФ в Гвинее заявил ТАСС, что дипмиссия занимается всеми соответствующими вопросами, добавив, что пока никто из граждан России за помощью не обращался. По состоянию на 15 часов по московскому времени в городе были слышны взрывы и стрельба. Сообщается, что силы обороны и безопасности зачищают район Калум и близлежащие кварталы. Калум включает в себя центр города Конакри.

Фото: iStock
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Напомним, что в воскресенье утром в Конакри была предпринята попытка государственного переворота, который возглавляется главой элитного подразделения спецназа (GPS), полковником Мамади Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить этот орган, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить подразделение дополнительными полномочиями вызвало раздражение в президентском дворце. В мае слухи о его возможном аресте даже ходили в столице Гвинеи.

С утра бойцы элитного спецназа попытались проникнуть в резиденцию президента страны в районе Секутурейи, где под защитой охраны находится глава государства Альфа Конде. Дорогу в здание им преградили сотрудники президентской охраны. По различным данным, после этого между сотрудниками двух подразделений начались столкновения. Вооруженный конфликт продолжился на улицах столицы Гвинеи, в результате чего в городе практически не видно его жителей.

Сайт " Guinea 114.com" со своей стороны указал, что в его редакцию поступило "несколько звонков", свидетельствующих о "продолжении сильной перестрелки в столице Гвинеи в воскресенье". Издание отметило, что "причины этих выстрелов, терроризирующих население", на данный момент не известны. "Все улицы пустынны, а интенсивная стрельба продолжается. Солдаты, явно недовольные, стреляют из своего оружия, в то время как жители города остаются запертыми, запуганными и обеспокоенными в своих домах", - отмечается на сайте издания.

Власти Гвинеи пока не сообщили об этом инциденте. На данный момент мотивы предполагаемых заговорщиков остаются неизвестными.

Это не первый раз, когда Альфа Конде сталкивается с попыткой путча - в частности, в 2011 году его дом подвергся нападению, - но на этот раз элитная подготовка путчистов делает ситуацию "серьезной", отметили местные источники. Придя к власти в 2010 году, 83-летний Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции. В ноябре 2020 года его главный соперник, Селлоу Далейн Диалло, подал несколько апелляций, а международное сообщество выразило сомнение в легитимности голосования.

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