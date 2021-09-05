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05.09.2021 17:32
Рубрика: В мире

Лидер путчистов в Гвинее подтвердил захват президента

Текст: Максим Макарычев

В Гвинее в воскресенье утром была предпринята попытка государственного переворота. Днем мятежники ворвались в президентский дворец и задержали главу государства, 83-летнего Альфа Конде. Лидер путчистов, глава элитного подразделения спецназа (GPS), полковник Мамади Думбуя сообщил об аресте президента.

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Эту информацию подтвердило национальное новостное агентство Guinea News, опубликовав снимок президента, сидящего на диване в своей резиденции в окружении бойцов элитного спецназа. Согласно тем же источникам, многие другие высокопоставленные лица режима находятся в руках спецназа. Свидетели также рассказали изданию, что выстрелы по-прежнему слышны в Камайенне, престижном районе столицы страны Конакри.

В своем Twitter Думбуя распорядился отменить действие конституции, распустил парламент и другие органы власти, приняв решение закрыть границы страны. Он приказал гвинейским военнослужащим не покидать расположение частей и не предпринимать силовых действий.

Напомним, что в воскресенье в Конакри, столице Гвинеи, которая в течение нескольких месяцев находилась в агонии серьезного экономического и политического кризиса, прогремела мощная стрельба из автоматического оружия, сообщили AFP несколько свидетелей. Эта западноафриканская страна находится среди беднейших в мире, несмотря на значительные минеральные и гидрологические ресурсы.

Мятеж возглавил полковник Мамади Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить элитный спецназ, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить подразделение дополнительными полномочиями вызвало раздражение в президентском дворце и среди руководителей других силовых структур. В мае слухи о его возможном аресте ходили в столице Гвинеи. По словам источника агентства, западного дипломата, мятеж мог быть вызван возможным увольнением, попыткой ареста или маргинализацией командира спецназа - подразделения, располагающего гораздо большими средствами, чем другие силы безопасности.

Это не первая попытка свержения режима Конде. За день до президентских выборов 18 октября 2020 года центр Конакри проснулся от того, что доступ к нему был заблокирован силами безопасности, в то время как пресса сообщала о мятеже в военном лагере в Киндии, в ста километрах к востоку от столицы. 19 июля 2011 года Альфа Конде, избранный годом ранее, остался невредимым в результате нападения солдат на его резиденцию. Кандидатура президента Альфы Конде на третий срок 18 октября 2020 года спровоцировала месяцы напряженности. Выборам предшествовали и за ними последовали аресты десятков оппонентов, которые упрекали главу государства в авторитаризме.

Конде, которому исполнилось 83 года, был окончательно провозглашен президентом на третий срок 7 ноября прошлого года, несмотря на призывы его главного соперника, Селлоу Далейна Диалло, и трех других кандидатов, осудивших "вброс бюллетеней" и другие нарушения. Конде, бывший историк, заключенный в тюрьму и даже приговоренный к смертной казни, в 2010 году стал первым демократически избранным президентом Гвинеи после десятилетий авторитарных режимов.

Сам Конде гордится своими достижениями в области прав человека и восстановлением страны, которую, по его словам, он нашел в руинах. В октябре 2020 года на Radio France Internationale и France 24 он защищал свою кандидатуру на "пожизненное президентство".

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