СМИ: Мятежники задержали президента Гвинеи

Между тем, никакой официальной информации о положении президента страны, который недавно вернулся в Гвинею из зарубежной поездки, не имеется. Власти пока хранят молчание по поводу очень запутанной ситуации, несмотря на распространение слухов. Национальное телевидение транслировало свои регулярные программы в полдень.

В воскресенье в Гвинее, по данным западных источников, вероятно, была предпринята попытка государственного переворота. В Конакри, столице Гвинеи, которая в течение нескольких месяцев находилась в агонии серьезного экономического и политического кризиса, прогремела мощная стрельба из автоматического оружия, сообщили AFP несколько свидетелей. Эта западноафриканская страна находится среди беднейших в мире, несмотря на значительные минеральные и гидрологические ресурсы.

Первоначально официального объяснения причин этой вспышки напряженности в районе Калум, в центре Конакри, где находятся президентский дворец, различные учреждения и офисы, не было. Один западный дипломат сказал агентству, что у него "нет сомнений" в том, что предпринимается попытка государственного переворота, возглавляемая гвинейским спецназом. По его информации, этот элитный отряд как минимум временно занял президентский дворец. Главой элитного подразделения спецназа (GPS) является полковник Мамади Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить этот орган, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить подразделение дополнительными полномочиями вызвало раздражение в президентском дворце. В мае слухи о его возможном аресте ходили в столице Гвинеи.

Жители Калума, с которыми репортеры связались по телефону, сообщили о непрерывной стрельбе. Говоря на условиях анонимности в целях их безопасности, они сказали, что видели, как многие солдаты предупреждали жителей, чтобы они возвращались в свои дома и не выходили из них. Посольство РФ в столице Гвинеи Конакри призвало россиян не покидать свои дома в связи с резким обострением ситуации в городе. Представитель посольства РФ в Гвинее заявил ТАСС, что дипмиссия занимается всеми соответствующими вопросами, добавив, что пока никто из граждан России за помощью не обращался.

Оппозиция широко распространила в социальных сетях видеоролики, которые, по ее утверждениям, были сняты жителями незаметно и в которых видно, как на улицах раздается интенсивная стрельба. С другой стороны, доступ в район Калум ограничен из-за его географического положения, и силовики могут легко заблокировать его.

По словам западного дипломата, напряженность могла быть вызвана увольнением, попыткой ареста или маргинализацией командира спецназа - подразделения, располагающего гораздо большими средствами, чем другие силы безопасности.

За день до президентских выборов 18 октября 2020 года центр Конакри проснулся от того, что доступ к нему был заблокирован силами безопасности, в то время как пресса сообщала о мятеже в военном лагере в Киндии, расположенном в ста километрах к востоку от столицы. 19 июля 2011 года Альфа Конде, избранный годом ранее, остался невредимым в результате нападения солдат на его резиденцию. Кандидатура президента Альфы Конде на третий срок 18 октября 2020 года спровоцировала месяцы напряженности в стране. Выборам предшествовали и за ними последовали аресты десятков оппозиционеров.

Конде, которому исполнилось 83 года, был окончательно провозглашен президентом на третий срок 7 ноября прошлого года, несмотря на призывы аннулировать выборы со стороны его главного соперника, Селлоу Далейна Диалло, и трех других кандидатов, осудивших "вброс бюллетеней" и другие нарушения. Конде, бывший историк, заключенный в тюрьму и даже приговоренный к смертной казни, в 2010 году стал первым демократически избранным президентом Гвинеи после десятилетий авторитарных режимов. Конде гордится своими достижениями в области прав человека и восстановлением страны, которую, по его словам, он нашел в руинах. В октябре 2020 года в интервью Radio France Internationale и France 24 он защищал свою кандидатуру на "пожизненное президентство".