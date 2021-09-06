Минпросвещения: В дни выборов школы будут работать в штатном режиме

Учеба в школах в дни выборов в Госдуму 17-19 сентября будет идти в штатном режиме, заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Ижевск.

"Выборы идут три дня - с пятницы по воскресенье. В воскресенье школьники не учатся, в субботу тоже большинство школ не работает. Вопрос лишь с пятницей, - сказал Кравцов. - А в пятницу у нас будет всероссийская акция "Вместе всей семьей". Те школы, где возможно развести потоки, особенно в начальных классах, будут учиться".

По словам министра, на сегодняшний день все вопросы с Центральной избирательной комиссией решены так, чтобы все прошло комфортно, в штатном режиме.