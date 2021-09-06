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06.09.2021 13:23
Рубрика: Общество

Минпросвещения запустило мониторинг региональных систем образования

Текст: Мария Агранович
Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором запускают мониторинг образования в регионах, который разработчики назвали мотивирующим.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже определены показатели для оценки региональных органов управления образованием - распоряжение 1 сентября подписал министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в мониторинге 55 показателей, объединенных в три блока.

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В министерстве отмечают: мониторинг не станет основой для каких бы то ни было рейтингов, но позволит оценить состояние региональных систем образования, а также определить ключевые точки развития и зоны риска.

- По каждому параметру, по каждой президентской и правительственной задаче мы непрерывно на связи с регионами, сопровождаем методически и, конечно же, контролируем эти процессы, - отметил Сергей Кравцов. - Новый мониторинг позволит получать объективную картину, вносить корректировки в управленческие решения и делать это так, как ожидают от нас ученики, родители, педагоги".

Показатели в мониторинге разделены на блоки. Блок "Достижение учебных и воспитательных результатов" отражает работу по развитию способностей и талантов школьников, по повышению уровня функциональной грамотности, а также оценивает объективность оценок.

Блок "Создание условий для достижения результатов" - показатели по использованию лабораторного оборудования, "цифровой зрелости" региональной системы образования. Здесь же - оценка того, насколько полно и правильно система подготовки в колледжах отражает потребности регионального рынка труда.

Третий блок - организационный. Здесь все, что касается качества административной работы региональных органов управления образованием.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор Классный час с Марией Агранович

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