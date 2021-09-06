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06.09.2021 09:40
Рубрика: Экономика

Минздрав предлагает увеличить выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Текст: Ирина Невинная

Минздрав предлагает увеличить стимулирующие выплаты для врачей, проявляющих онконастороженность в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров, с 1 тыс. до 10 тыс. рублей, а также упростить условия получения этих денег, поскольку действующая программа малоэффективна. Проект постановления правительства РФ с поправками в правила проведения стимулирующих выплат размещен на официальном сайте нормативно-правовых актов и проходит общественное обсуждение.
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Сейчас за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден лабораторными исследованиями, предусмотрена выплата 1 тысячи рублей: 500 рублей выплачивается врачу-терапевту, педиатру, фельдшеру, который отвечает за проведение диспансеризации и профилактических осмотров; еще 500 рублей получает доктор, который проводил осмотр и направил пациента с подозрением на онкозаболевание на обследование.

При этом средства из бюджета территориального фонда ОМС предоставляются медицинским организациям при соблюдении установленных сроков ожидания медицинской помощи в случае подозрения на онкологическое заболевание.

"Данные условия приводят к низкому уровню освоения средств медицинскими организациями. Кроме того, с учетом действия ограничительных условий и небольшим размером выплат, медицинские организации не представляют заявки в территориальные фонды обязательного медицинского страхования", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

В 2020 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования на указанные цели перечислено 458,6 млн. рублей, или 39,5% от утвержденного годового объема. При этом из этих средств медорганизации использовали лишь 25,13 тыс. рублей (0,005% от объема предоставленных средств) за выявление 24 случаев онкологических заболеваний. А по состоянию на 1 августа 2021г. предоставленных из бюджета ФОМС почти 503 млн рублей, врачам было выплачено 114,8 тыс. рублей (0,02%) за выявление 62 случаев онкозаболеваний.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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В Минздраве отмечают, что на фактическом срыве программы сказалась эпидемия: в условиях распространения коронавируса в регионах были приостановлены программы диспансеризации. "В связи с этим мероприятия по осуществлению денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения не имели широкого применения", - отмечают в министерстве.

Чтобы повысить мотивацию врачей, в Минздраве предложили "увеличить размер совокупной денежной выплаты до 10 тыс. рублей, а также исключить условие по срокам ожидания медицинской помощи в случае подозрения на онкологическое заболевание для предоставления средств из бюджета территориального фонда ОМС медицинским организациям на указанные цели", назвав его "излишним".

Финансовое обеспечение увеличения размера денежной выплаты будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период, - отмечается в проекте документа.

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