Что за экономика у нас получилась? После 30 лет мук рождений нового общества, куда нас вынесло? Об этом можно судить по экономическим программам партий "Выборы-2021". У четырех крупнейших партий все сосредоточено вокруг бюджета. Абсолютное большинство обещаний "повысить, понизить, улучшить, обеспечить, усилить и выплатить" имеет конечным источником бюджет и налоги. Сколько нужно денег - неизвестно. Но заранее известно, что бюджет - не резиновый. Всех накормить за счет бюджета и в то же время обеспечить за счет него же, родимого, быстрый рост экономики, взрыв инвестиций, да еще и профинансировать сильную оборону не удастся. Не резиновый!

Чудес не бывает, тем более в сырьевых экономиках, глубоко зависящих от крайне нестабильных внешних переменных - мирового спроса и цен на сырье, от курсов валют, от шоков из-за границы, от готовности других стран обменивать современные технологии на сырье. Не накормить семерых одним хлебом и в экономике, пронизанной вертикалями и монополиями, с долей государства до 80-85%.

Именно такой образ возникает из экономических программ. Но такое хозяйство, заранее известно, малоподвижно, в нем возникают миллионы людей, всегда смотрящих снизу вверх, что бы еще взять, какой еще кусок у государства и корпораций - "крупняка". Люди, в общем-то, не слишком инициативные и инновационные, люди кормящиеся, зависимые, когда семейное бытие - "умеренная бедность". Не хочется, чтобы так было, но так обязательно получится! Когда взять, доставить наверх, выделить и распределить - основа философии.

Пока все так и складывается. Вот опрос Института социологии РАН (декабрь 2020 г.). У 65% населения денег достаточно для покупки одежды и еды, но холодильник и телевизор - уже с трудностями, 15% считают себя бедными, 3% - нищими. На "обеспеченных" (холодильник купить легко) и богатых остаются 14% и 4% соответственно. Доверяют вертикалям (президент РФ) и армии (больше 60%), но совершенно не доверяют предпринимателям и банкам (9%). Больше 40% считают, что "сколько ни работай, материального благополучия не обеспечишь". По мнению 54% (против 17%), государство пока не выполняет своей обязанности по обеспечению достойной жизни граждан (октябрь 2020 г.). Обязанности! 68% считают, что России нужна твердая рука, 71% хотят стабильности, а не перемен. Стабильности, когда всем нам нужны именно перемены, рост, модернизация, скорость!

У общества - коллективистские идеи. Для 44%, по опросам, социализм означает порядок, 38% - коллективизм, 29% - справедливость. Для 45% капитализм - это власть узкой группы людей, 28% - социальная незащищенность, 23% - бедность. 17% хотят в России подобие "социализма" Швеции, 11% - китайского социализма, но только 9% - общества по образцу США, Великобритании, Германии, Франции (декабрь 2020 г.).

У 65% населения денег достаточно для покупки одежды и еды, но холодильник и телевизор - уже с трудностями

Мы что, "люди государевы"? 65%, по опросам, за то, что необходимо усилить роль государства в разных сферах, в том числе в экономике и бизнесе (ВЦИОМ, январь 2021 г.). Только 28% - за минимум вмешательства. Для 96% главная обязанность государства - заботиться обо всех и оказывать социальную поддержку. Заботиться! А о чем? Здравоохранение и образование, новые производства - на 3-м месте, жилье - на 4-м.

Стать обществом патернализма? Доля среднего и малого бизнеса у нас очень мала - 20-22% ВВП, кратно меньше, чем у европейских соседей. "Я кормлюсь у крупного, там же лечусь, отдыхаю, учусь и строюсь. Что надо - мне выделят, мне это положено, обо мне должны позаботиться. Я служу. Есть "они" и есть "мы". Должна быть стабильность". Эта философия работает, пока есть хлеб и потоки валюты. А если вдруг настоящий кризис извне? А как быть с развитием? Ему нужны независимые профи, непокорные, те, кто готов принять на себя самые высокие риски! Ему обязательно нужен большой средний класс, ворочающий своим имуществом!

Среди "системных" есть две партии, требующие национализации ключевых отраслей, стратегических предприятий, земли. Госплан, госкредитование, контроль за валютой. Из всего этого обязательно выстроится административная экономика 1930-х - 1990-х.

Что сказать? История не знает ни одного случая командных систем в экономике, которые бы не начинали отставать в технологиях и в уровне жизни от стран с рыночной конкуренцией. Зависимые люди с подавленным интересом к росту и эффективности, бюрократические вертикали, неизбежные ошибки где-то там наверху, отрицательный человеческий отбор и, наконец, беспощадный расход и низкая цена людей при жестких границах их бытия - все это цена за попытки осуществить утопию. Никто не отменял нашей "биологической сущности" - добывать, накапливать, конкурировать в свободной охоте, совмещая общий и частный интерес.

А что же "внесистемные" либеральные партии? Их зря называют правыми, их программы - левых либералов, социальной рыночной экономики, похожей на ФРГ, на ряд стран Восточной Европы. Государства в экономике - много (но не 55-70%!). Социальных гарантий - много. Сверхкрупных - тоже много. Но всё - для роста среднего класса. Рыночная среда и огромный средний и малый бизнес.

Нет ни одного случая командных систем в экономике, которые бы не начинали отставать в технологиях и в уровне жизни

Что ж, программы партий - наше зеркало. И задачка (пока "неберучка") очевидна. В обществе, пронизанном левизной, найти "золотую середину", не дать умыкнуть себя в экономику динозавров, оставить поле для сильного частного интереса, для роста среднего класса, для свободной конкуренции, преодолеть недоверие общества к бизнесу, совмещая все это с коллективизмом и с максимум возможного (а не фантастического) в социальных гарантиях. Недокормить - нельзя, перекормить - тем более. Но найти золотую середину!