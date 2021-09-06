Мишустин: Кабмин продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора

Второй пакет стимулов для развития российской IT-отрасли должен быть не менее эффективным, чем первый, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Меры сейчас готовятся министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Очень важно, что к его проработке привлекли экспертов отрасли, подчеркнул глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями: "В таких вопросах обязательно нужно слышать мнение компаний, для которых и создаются меры поддержки".

Глава правительства оценил результаты от задействованного в прошлом году первого пакета мер для IT-сектора. "С момента утверждения новых льгот количество аккредитованных российских IT-компаний выросло почти на три тысячи. Число программных продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, увеличилось примерно на 4,5 тысячи, - сказал Мишустин. - Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора".

В первом пакете правительство снизило компаниям страховые взносы, уменьшило ставку налога на прибыль, освободило от НДС операции по реализации прав на использование программных продуктов, включенных в реестр российского программного обеспечения. "Все это позволило создать в нашей стране комфортные налоговые условия для развития бизнеса в сфере программного обеспечения, открыло дополнительные возможности для разработки новых продуктов, привлечения специалистов", - считает премьер.