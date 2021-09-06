Москва запросила у Брюсселя разъяснения по поводу "углеродного налога"

Россия запросила у Евросоюза объяснения по поводу вводимого "углеродного налога". Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД, "ЕС изобрел новый налог на углеродный след", дополнительным налогом могут облагаться товары, углеродный след которых превышает установленный Евросоюзом же уровень. По мнению российских юристов, такой подход противоречит нормам ВТО. "Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции", - заявил Лавров.

Напомним, Еврокомиссия предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. Среди прочего предлагается ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали, алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. При этом импортеров хотят обязать сообщать о выбросах, связанных с поставляемыми ими товарами.