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06.09.2021 23:42
Рубрика: Общество

Москвичам обновят QR-коды после ревакцинации

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8554)
Все москвичи, прошедшие повторную вакцинацию от коронавируса, получат обновленные QR-коды. Об этом вчера заявили в городском оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Новый сервис, который сгенерирует свежие электронные метки, будет доступен уже через неделю.

Напомним, что каждому прошедшему полный курс вакцинации выдается сертификат - бумажный на руки и электронный на портале "Госуслуги". Каждому сертификату, в свою очередь, соответствует QR-код. Этим летом на фоне ухудшения эпидситуации коды стали пропуском в центры "Мои документы" и заведения общепита.

Первым компонентом вакцины привились более 46 млн россиян

Сейчас в Москве ковидная обстановка наладилась, и QR-коды вроде бы как и не нужны. Но это лишь на первый взгляд. Например, часть работодателей столицы премирует сотрудников, которые проходят ревакцинацию раз в полгода. Вот только в качестве доказательства принимают не бумажный сертификат, а именно QR-код. Но их пока в столице не обновляют. А старый, полученный в начале года, для премии не подойдет. Второй момент - зарубежные поездки. Ряд европейских стран ввел условия, согласно которым сертификат о вакцинации у приезжающих должен быть "свежим". И тут те, кто привился в начале года, а потом прошел ревакцинацию, оказывались в определенном вакууме. Они вроде и соблюдают все условия, однако улететь в командировку или на отдых не имеют возможности - код-то у них старый, а "бумага" нигде по большому счету не котируется.

В Москве сертификат и привязанный к нему QR-код действительны в течение года

В частности, такие проблемы возникали при планировании перелетов в Хорватию и Эстонию. Проблемы возникают у многих ревакцинированных и после возвращения в Россию. Некоторые крупные московские компании "сажают" прилетевших из-за границы сотрудников на карантин на разные сроки: на 14 дней, если нет свежей вакцинации, и на 5 и менее - если есть. И тут вопрос, как доказать, что ты выполнил гражданский долг и можешь вернуться к полноценной жизни как можно скорее? Также актуальные коды необходимы при посещении некоторых выставок и других мероприятий в самом городе, если организаторы установили соответствующие ограничения.

Оперативный штаб разъяснил, что конкретно в Москве сертификат и привязанный к нему QR-код действителен в течение года с момента прохождения полного курса иммунизации. Ни одного недействительного QR-кода в столице сейчас нет. Вместе с тем власти города учли пожелания тех, кто столкнулся с проблемами. Через неделю появится сервис, который после ревакцинации сразу же будет генерировать обновленный код. Соответственно, если вакцина однокомпонентная, то получить его можно будет день в день. Если двухкомпонентная - то только после второго укола. После создания QR-код сразу же приходит в SMS, также он доступен в электронной медкарте автоматически. Нужно только получить к ней доступ, следуя инструкциям на портале mos.ru.

Фото: Istock
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Но даже если вакцинированный в Москве не имеет регистрации на mos.ru и прикрепления к городской поликлинике, он все равно может получить обновленную метку. Как уточнили представители штаба, цифровой сертификат после ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. "Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных", - добавили в оперштабе. По оценкам властей, сейчас все системы выдачи QR-кодов - и столичные, и общероссийские - работают по одним и тем же принципам и без сбоев. Через неделю все локальные трудности будут преодолены.

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