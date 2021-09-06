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Можно брать. Названы пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
06.09.2021,  
18:19

Даже недорогой смартфон может быть достойным и служить долгие годы, исправно выполняя возложенные на него обязанности. Сайт Hi-tech Mail.ru назвал пять смартфонов дешевле десяти тысяч рублей, которые россияне могут купить на AliExpress и остаться довольными.

Вышел мощный смартфон Xiaomi дешевле 15 тысяч рублей. Чем он хорош?

realme С 21. За 9100 рублей покупатель получит смартфон с экраном 6,5 дюйма и разрешением HD+, 3/32 Гб памяти, модулем NFC, большим аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

realme C11. На тысячу рублей дешевле (по сравнению с предыдущей моделью) можно купить аппарат чуть попроще - с таким же экраном, 2/32 Гб памяти, двойной камерой, слотом для двух SIM-карт и карты памяти, батареей на 5000 мАч и высокой энергоэффективностью, обеспечивающей больше месяца работы в режиме ожидания.

Redmi 9A - один из российских хитов за 9900 рублей. 6,53-дюймовый дисплей поддерживает разрешение HD+, батареей на 5000 мАч (до 34 дней в автономном режиме), камерой на 13 Мп и 2/32 Гб памяти с возможностью расширения.

Samsung Galaxy A03s. Его 6,5-дюймовый экран имеет разрешение HD+, емкость аккумулятора - 5000 мАч, объем памяти - 3/32 Гб. Есть также порт USB-C, тройная камера и сканер отпечатка пальца. Стоимость - 9500 рублей.

У vivo Y1S самый маленький экран среди всех участников рейтинга - 6,22 дюйма. Объем памяти составляет 2/32 Гб, чего достаточно для большинства повседневных задач, емкость аккумулятора - 4300 мАч. Удобная фича - поддержка режима аккумулятора, когда смартфон может заряжать другие устройства. Также предусмотрен разъем для наушников и камера на 13 Мп. Купить его можно за 8500 рублей.

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