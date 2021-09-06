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06.09.2021 09:54
Рубрика: Общество

На космодроме Восточный создадут филиал Центра подготовки космонавтов

Текст: Наталия Ячменникова

Через четыре года на космодроме Восточный появится филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Рогозин: Первые пуски ракет "Ангара" планируются через 5 лет

"Для космонавтов к 2025 году, то есть к первому полету нового пилотируемого корабля с экипажем, будет создан филиал Центра подготовки космонавтов имени Ю​​​.А. Гагарина", - написал он в Twitter.

Напомним: в настоящее время ведется разработка нового российского космического корабля "Орел". Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.

Новый российский корабль создается для доставки людей и грузов на орбитальные станции, полета на полярную и экваториальную орбиту, исследования Луны и посадки на нее. Его спускаемый аппарат будет изготовлен из новейших алюминиевых сплавов. Как рассказывают, он будет приземляться с помощью трех парашютов и реактивной системы мягкой посадки, на амортизированные опоры. Объем герметичного отсека составит 18 м3. Должен иметь возможность управляться одним человеком.

Кстати, "Орел" сможет совершать аварийную посадку на воду. По словам специалистов, аппарат будет обладать дополнительной плавучестью и мощной системой радиосвязи. В случае внештатной посадки на воду космонавты смогут находиться внутри корабля в течение двух суток до прибытия спасательной команды.

Роскосмос планирует развертывание новой орбитальной станции через 5-6 лет
Общество Космос Правительство "Роскосмос" Космодром Восточный

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