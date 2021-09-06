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06.09.2021 07:27
Рубрика: В мире

На Кубе с 15 ноября ослабят карантин

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти Кубы сообщили о намерении с 15 ноября начать постепенное ослабление карантинных ограничений. Об этом сообщает официальное издание кубинской компартии Granma со ссылкой на министерство туризма Острова Свободы.
Фото: AFP/YAMIL LAGE Фото: AFP/YAMIL LAGE
Фото: AFP/YAMIL LAGE

Отмечается, что с учетом планов по вакцинации более 90% населения страны к ноябрю, возникают предпосылки для постепенного открытия границ. В этой связи будут ослаблены санитарно-гигиенические протоколы въезда на Кубу. С 15 ноября они будут сводиться, прежде всего, к выявлению симптомов COVID-19 у путешественников, в частности - термометрии.

Фото: ADALBERTO ROQUE / AFP
На Кубе начали вакцинацию от коронавируса детей и подростков

А вот лабораторные исследования на выявление коронавируса - такие как ПЦР-тестирование в аэропорту - станут выборочными, а не обязательными. Также сообщается, что кубинские власти не будут требовать по прилету сделанный тест ПЦР. Кроме того, будут признаваться зарубежные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Впрочем, вакцинацию какими именно препаратами намерены признавать кубинские власти пока не сообщается.

Кроме того, министерство туризма Острова обещает постепенное открытие внутреннего туризма в соответствии с эпидемиологическими показателями отдельных провинций, что означает отмену ограничений на перемещение по территории Кубы. На сегодняшний день в стране действуют жесткие эпидемиологические ограничения. В большинстве кубинских провинций на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом действует комендантский час, закрыты рестораны и увеселительные заведения. На перемещение по территории страны введены ограничения. Таким образом можно рассчитывать на то, что с 15 ноября экскурсии по Кубе для туристов возобновятся.

Напомним, согласно уточненным планам министерства здравоохранения Кубы, к ноябрю текущего года от коронавируса здесь планируют вакцинировать 92,6% всего населения, в том числе и детей в возрасте старше двух лет. На сегодняшний день, согласно данным кубинского минздрава, полный курс вакцинации из трех доз прошли практически четыре миллиона человек из 11-миллионного населения республики. Тем не менее, говорить об устойчивом тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в стране не приходится: после нескольких дней, когда число новых случаев коронавируса не превышало 7000 случаев, в воскресенье на Кубе диагностировали более 9000 заболевших.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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