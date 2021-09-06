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06.09.2021 17:14
Рубрика: Культура

На Венецианском кинофестивале обсудили возможности сотрудничества Италии и РФ

Текст: Сусанна Альперина
На 78-м Международном Венецианском кинофестивале в рамках бизнес-программы Venice Production Bridge состоялась панельная дискуссия "Фокус на Россию"(Focus on Russia). Она прошла при поддержке Министерств культуры обеих стран, Роскино, Национальной ассоциации в области кинопромышленности и смежных индустрий ANICA и Istituto Luce Cinecittà. Главными темами для обсуждения стали стратегии совместного сотрудничества стран и инвестиции в кино. Также обсудили перспективы российского кинорынка с точки зрения международного сотрудничества.
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова получила специальную премию "За развитие сотрудничества в сфере кинематографии между Россией и Италией". Фото: предоставлено Роскино Генеральный директор Роскино Евгения Маркова получила специальную премию "За развитие сотрудничества в сфере кинематографии между Россией и Италией". Фото: предоставлено Роскино
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова получила специальную премию "За развитие сотрудничества в сфере кинематографии между Россией и Италией". Фото: предоставлено Роскино

Модерировали дискуссию глава международного департамента ANICA и координатор аудиовизуального бюро ITA Роберто Стабиле и генеральный директор Роскино Евгения Маркова. "У нас богатая история российско-итальянских взаимоотношений в сфере кинематографа, и надеемся, что это взаимодействие будет способствовать возрождению сотрудничества", - сказала Маркова.

Фото: Предоставлено UPI
На Венецианском фестивале состоялась мировая премьера фильма "Дюна"

Представители итальянской стороны отметили, что у России и Италии много точек соприкосновения и есть немалый опыт совместного кинопроизводства - от таких фильмов советского периода, как "Красная палатка" Михала Калатозова, "Ностальгия" Андрея Тарковского, "Очи черные" Никиты Михалкова - до современных масштабных проектов, таких, как "Грех" Андрея Кончаловского. Вместе с тем отсутствие системного диалога, определенная закрытость российского рынка не позволяли в последнее время полной мере реализовать потенциал сотрудничества. Сейчас ситуация меняется.

Готовность итальянских кинодеятелей к совместному производству с международными партнерами подкреплена и новыми мерами итальянского правительства по поддержке киноиндустрии. Так, по словам главы отдела кино Главного управления по кинематографии Министерства культуры Мария Джузеппины Трокколи, в 2021 году на поддержку индустрии выделено почти 700 млн евро. Налоговые льготы, временно увеличенные в период пандемии с 30 до 40%, теперь официально закреплены на этом уровне. Работает и поддержка миноритарной копродукции - в этом году на эти цели выделено 5 млн евро.

Глава отдела драматического жанра телерадиокомпании RAI Мария Пиа Аммирати отметила, что если говорить о форматах, безусловно, интересно сотрудничество в плане создания сериалов. "Я недавно посмотрела сериал "Троцкий", права на который приобрел Netflix - это очень захватывающий исторический контент, основанный на реальных событиях, - поделилась она впечатлениями. - Нам интересны такие истории, но нам также нужны и современные универсальные сюжеты, близкие зрителю в любой стране мира".

Генеральный директор Istituto Luce Cinecittà Никола Макканико подчеркнул, что итальянская сторона заинтересована в создании глобальной производственной инфраструктуры, доступной как для итальянских, так и для зарубежных продюсеров.

Российские спикеры также выразили намерение максимально способствовать развитию партнерских связей между Россией и Италией.

Представители итальянской стороны отметили, что у России и Италии много точек соприкосновения и есть немалый опыт совместного кинопроизводства. Фото: предоставлено Роскино

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко сказала следующее: "В 2002 году было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере кинематографии между Россией и Италией, в настоящий момент возникают новые совместные инициативы. Наша быстро развивающаяся индустрия готова производить больше контента, включая копродукционные картины. C 2019 года Министерство культуры России поддерживает миноритарную копродукцию, этот год - третий, когда мы реализуем подобную инициативу: в ходе объявленного недавно конкурса мы получили 12 заявок на миноритарную копродукцию, две из них - совместные проекты с Италией. Ждём большее количество российско-итальянских проектов в нашем конкурсе в следующий раз и будем рады пригласить талантливых продюсеров в Россию. Вспоминая об истории отношений между Россией и Италией, думаю, что в скором времени мы сможем увидеть новый российско-итальянский проект в программе Венецианского кинофестиваля".

Основатель и продюсер компании Forest Film, продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд обозначила проблему. Она, по ее мнению, ранее состояла в отсутствии прозрачности, что существенно снижало возможности копродукции. "За последние два-три года ситуация кардинально изменилась, - сказала Наталья, - Теперь у кинодеятелей есть целостное видение того, какие копродукционные возможности существуют в России, и я думаю, что Россия стала более опытной в этом вопросе, теперь мы точно готовы к сотрудничеству. Когда я встречаюсь со своими коллегами из Европы, они выражают приятное удивление тем, насколько хорошо развивается киноиндустрия в России. Необходимо грамотно распространять информацию, поэтому мы так счастливы находиться сегодня здесь и обсуждать данную тему. Мне хотелось бы иметь системное видение возможностей, которые предлагает итальянская киноиндустрия. После двух сложных лет для индустрии нам необходимо видеть друг друга, говорить друг с другом лично".

Фото: Саша Гусов/ Первый канал
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Основатель и генеральный продюсер Metrafilms Артём Васильев затронул тему копродукции в секторе анимации: "Говоря об анимации, необходимо отметить, что пандемия не повлияла на неё так сильно, как на процесс физических съемок при работе над художественным фильмом или сериалом. В этом смысле копродукция в анимации очень перспективна - кроме того, что в процесс вовлекаются несколько стран, сама работа технически намного проще. В настоящий момент мы взаимодействуем по теме копродукции с Польшей, Японией, Ирландией, Канадой. Также обсуждаем копродукцию в отношении не только детской, но и взрослой анимации - этот сектор активно развивается в России. Мы как продюсеры сегодня ощущаем колоссальную поддержку со стороны государства, РОСКИНО, других организаций, продвигающий российский контента на мировой рынок, и с удовольствием готовы делиться этой поддержкой с партнёрами".

Тем временем

На фестивале состоялось вручение Filming Italy Best Movie Award - ежегодной премии, которая присуждается актерам, режиссерам, продюсерам и другим деятелям искусства за выдающиеся достижения в итальянской и международной киноиндустрии.

Торжественная церемония прошла в знаменитом отеле Excelcior, принимавшем самый первый Венецианский международный кинофестиваль в 1932 году. Генеральный директор Роскино Евгения Маркова получила специальную премию "За развитие сотрудничества в сфере кинематографии между Россией и Италией". Награду вручили директор Filming Italy Best Movie Award, итальянская актриса Тициана Рокка и глава международного департамента ANICA (Национальной Ассоциации в области кинопромышленности и смежных индустрий) Роберто Стабиле.

В числе деятелей искусства, получивших награды Filming Italy Best Movie Award 2021 в разных категориях: испанский актер, режиссер, продюсер Антонио Бандерас; итало-американский кинооператор, обладатель трёх премий "Оскар" Витторио Стораро; итальянский актер Карло Вердоне(сыгравший в "Великой красоте" Паоло Соррентино), итальянская актриса Виттория Пуччини; немецкая и американская актриса Диана Крюгер; звезда сериалов "Нарко" и "Борджиа" Рафаэль Себриан; обладатель премии "Оскар", итальянский режиссер Габриэле Сальваторес; актер популярного испанского сериала, ставшего хитом Netfix, - "Бумажный дом" - Хайме Лоренте; итальянский оперный певец Андреа Бочелли и другие.

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