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06.09.2021 20:00
Рубрика: В мире

Националисты не смогли сорвать интронизацию митрополита в Черногории

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Прошедшая в Черногории церемония интронизации митрополита Иоанникия - 56-го по счету иерарха Черногорского и Приморского - была использована местными националистами во главе с прозападным президентом страны Мило Джукановичем для провокации.
Митрополит Иоанникий добирался до Цетины под прикрытием спецназа, сдерживавшего радикалов. Фото: Gettyimages Митрополит Иоанникий добирался до Цетины под прикрытием спецназа, сдерживавшего радикалов. Фото: Gettyimages
Митрополит Иоанникий добирался до Цетины под прикрытием спецназа, сдерживавшего радикалов. Фото: Gettyimages

Ее цель - вновь разжечь религиозные противоречия и столкнуть лбами граждан балканской страны вокруг искусственно вброшенного этим же самым политиком вопроса о создании автокефальной черногорской церкви с ее духовным и имущественным отрывом от канонической Сербской православной церкви (СПЦ).

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Прошедший в старой столице Черногории - городе Цетине - чин интронизации Иоанникия состоялся в беспрецедентных условиях. Еще накануне облаченные в черногорские красно-желтые флаги ультранационалисты при помощи камней и горящих покрышек забаррикадировали все дороги, ведущие в Цетинский монастырь из Подгорицы и Будвы. В результате Иоанникий вместе с предстоятелем СПЦ Порфирием был вынужден добираться до места назначения на вертолетах под прикрытием спецназа.

Повышенные меры безопасности оказались оправданными, поскольку радикалы вскоре перешли к решительным действиям и начали забрасывать охранявшую монастырь полицию камнями, бутылками и петардами. В ответ полетели гранаты со слезоточивым газом и резиновые пули. Несколько человек, включая координировавшего действия хулиганов советника президента страны, были арестованы. Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал произошедшее "попыткой терроризма" и указал на заказчиков беспорядков - Демократическую партию социалистов (ДПС) Мило Джукановича и организованные криминальные группы.

Несмотря на все усилия национал-раскольников сорвать интронизацию Иоанникия, церемония состоялась. Новый иерарх был успешно возведен на кафедру епархии и отметил, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе". Со своей стороны патриарх СПЦ Порфирий вручил владыке жезл митрополита Черногорского и Приморского и заявил, что "c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть... Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения".

Эскалация религиозных противоречий в Черногории была сознательно спровоцирована Джукановичем в декабре 2019 года. Тогда, будучи премьером, этот политик продавил принятие дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин". Тем самым он открыл дорогу к изъятию светскими властями церковной собственности, но главное - закон был направлен на подрыв позиций канонической СПЦ, в которой Джуканович усмотрел проводника влияния Москвы и Белграда на Балканах.

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"Джуканович с подачи своих кураторов реализует украинский сценарий в регионе. Его задача, во-первых, расколоть идентичность сербов и черногорцев, уничтожить знак равенства между ними. Во-вторых, вырвать черногорцев из СПЦ, прихожанами которой является подавляющее число граждан страны", - пояснял "РГ" эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. В итоге противоречивый закон в буквальном смысле "взорвал" общественное мнение в Черногории, а массовые гражданские акции протеста в защиту законных религиозных прав сотрясали страну несколько месяцев. Ответом тогдашних черногорских властей стали крайне жесткие меры, которые местные СМИ называли не иначе как репрессии.

Несмотря на все усилия национал-раскольников сорвать интронизацию Иоанникия, церемония состоялась 

Впрочем, свое мнение в отношении политических перспектив Джукановича и его правящей последние 30 лет партии ДПС черногорские избиратели недвусмысленно обозначили ровно год назад, проголосовав в августе 2020 года большинством голосов за коалицию оппозиционных сил. По мнению экспертов, определяющую роль в этом сыграла именно "раскольническая" позиция бывшего премьера, которую черногорцы ему не простили. Впрочем, судя по последним усилиям этого амбициозного политика-старожила (во власти с 1989 года) вновь дестабилизировать обстановку в стране ради собственных конъюнктурных целей, преподанный электоральный урок явно не пошел ему на пользу.

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