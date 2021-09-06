Названы главные покупатели российских сладостей

По итогам первого полугодия 2021 года экспорт кондитерских изделий из России увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении (до 329,6 тыс. тонн) и на 19,3% в денежном выражении (до 709,5 млн долларов). Объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года, подсчитали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД".

Почти половина продаж приходится на шоколадные кондитерские изделия - 47,7% или 338,6 млн долларов. В натуральном выражении это 39,9% (131,7 тыс. тонн) от общего объема поставок. Экспорт шоколада вырос на 21,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж", - отмечают в ассоциации.

Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. тонн. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4% до 51,3 тыс. тонн.

Российские сладости покупают 94 страны. Но больше четверти (27%) приходится на Казахстан. Также в число основных покупателей входят Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии.

Но в последнее время экспорт российских кондитерских изделий стремительно растет и по относительно новым направлениям - это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Наибольший прирост наблюдается по таким странам, как Сербия (плюс 373%), Нигерия (368%), Афганистан (323%), Йемен (155%), Болгария (120%) и Бразилия (110%). Правда, тут сказался эффект низкой базы, говорит исполнительный директор ассоциации Вячеслав Лашманкин.

"Если смотреть на динамику показателей экспорта кондитерских изделий, то она говорит о том, что в краткосрочной перспективе Российская Федерация имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме", - считает Вячеслав Лашманкин.