НБКИ: Около 15% россиян никогда не брали кредиты

Не менее 85% экономически активного населения России имеют кредиты, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что в базе есть данные о более чем ста миллионах россиян. Большинство из них когда-то брали кредиты или имеют их сейчас. Часть граждан попали в базу по другим причинам - они сами никогда не брали кредит, но выступали поручителями, созаемщиками, или задолжали за коммунальные услуги.

Волков рассказал, что не менее 85% россиян имеют кредиты или брали их в прошлом, и к этому показателю сфера вышла примерно в 2015 году - с тех пор доля остается примерно на одном уровне.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что у россиян может быть много причин, чтобы не брать кредиты. Например, жители маленьких сел, население с низкими доходами.

"Это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, а также конфессиональные", - сказал он в беседе с RT.