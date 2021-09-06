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06.09.2021 10:11
Рубрика: Экономика

НБКИ: Около 15% россиян никогда не брали кредиты

Текст: Евгения Думанская

Не менее 85% экономически активного населения России имеют кредиты, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что в базе есть данные о более чем ста миллионах россиян. Большинство из них когда-то брали кредиты или имеют их сейчас. Часть граждан попали в базу по другим причинам - они сами никогда не брали кредит, но выступали поручителями, созаемщиками, или задолжали за коммунальные услуги.

Волков рассказал, что не менее 85% россиян имеют кредиты или брали их в прошлом, и к этому показателю сфера вышла примерно в 2015 году - с тех пор доля остается примерно на одном уровне.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что у россиян может быть много причин, чтобы не брать кредиты. Например, жители маленьких сел, население с низкими доходами.

"Это две наиболее распространенные категории. Еще есть чисто психологические причины, а также конфессиональные", - сказал он в беседе с RT.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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