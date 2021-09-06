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06.09.2021 20:02
Рубрика: Общество

Определены минимальные баллы ЕГЭ для педвузов

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Министерство просвещения опубликовало проект приказа о минимальных проходных баллах Единого госэкзамена для абитуриентов, которые будут летом 2022 года поступать в педагогические вузы России.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Напомним, с апреля 2020 года педагогические вузы перешли в ведение министерства просвещения, а до этого минимальные баллы для всех вузов устанавливало минобрнауки.

Фото: Getty Images
ЕГЭ изменят за два года

Минимальный балл для поступления в вузы - нижний порог результатов ЕГЭ, с которыми университеты имеют право принимать абитуриентов. Каждый вуз может сам повышать эту планку. Наиболее высокий балл из минимальных - 42 - предлагается установить на 2022 год для экзамена по обществознанию. Кстати, в прошлом году эта планка была на уровне 45. Для ЕГЭ по русскому языку, географии и информатике на следующий год нужно набрать не менее 40 баллов. По математике - 39. Для физики, биологии, химии установлен "порог" в 36 баллов. История - 35, литература - 32. Самый низкий минимальный балл по иностранным языкам - 30.

Кстати, минобрнауки для своих подведомственных вузов ранее тоже подготовило проект документа о минимальных баллах для поступления. И там тоже самый "дорогой" экзамен - обществознание, где нужно получить минимум 45 баллов.

Если выпускник набрал баллы ниже, университет просто не имеет права принимать у него документы ни даже если останутся свободные бюджетные места, ни на коммерческое обучение.

Общество Образование

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