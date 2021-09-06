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Рубрика: Экономика

Определиться с формой получения социальных услуг нужно до 1 октября

Текст: Ольга Игнатова

30 сентября - последний день, когда федеральные льготники смогут подать заявление о выборе формы получения набора социальных услуг (НСУ) на 2022 год. Об этом напоминает отделение Пенсионного фонда России по Липецкой области.

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Напомним, что набор социальных услуг получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы, инвалиды и дети-инвалиды и ряд других категорий. Все они являются федеральными льготниками. И каждый год до конца сентября им необходимо определиться: хотят ли они получать соцпакет в натуральной форме или в денежной. Подать соответствующее заявление можно через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в многофункциональном центре.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С февраля 2021 года он проиндексирован и составляет чуть более 1200 рублей в месяц.

В том числе на лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания заложено 933,25 рубля в месяц. На оплату путевки на санаторно-курортное лечение 144,37 рубля в месяц. На бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134,04 рубля в месяц.

Если человек не определился, как ему получать набор соцуслуг и не написал заявления, то ему он предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется деньгами. Если человек уже ранее отказался от натуральной формы соцуслуг, то деньгами он будет предоставляться до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения.

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