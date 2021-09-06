Опрос: все больше американцев боятся заболеть COVID-19

Среди частично или полностью вакцинированных американцев обеспокоенность по поводу заражения вирусом за это время выросла на 20 пунктов до 52 процентов. Среди непривитых беспокойство по поводу заражения вирусом также выросло - с 22 до 35 процентов. Только 39 процентов американцев сказали, что они очень или в некоторой степени обеспокоены последствиями заражения.
17 процентов взрослых американцев заявили, что они, вероятно, не будут прививаться: это число снизилось с 24 процентов в апреле. 6 процентов взрослых, которые не были вакцинированы, сказали, что, вероятно, или обязательно сделают прививку в будущем.
По мере того, как число случаев заражения COVID-19 в Америке продолжает расти, одобрение гражданами страны действий президента Джо Байдена по борьбе с пандемией резко упало до 52 процентов, что на 10 пунктов ниже, чем в июне, уточняет издание State. Общий рейтинг одобрения действий президента упал с 50 до 44 процентов за этот период, что вызвано общим неодобрением того, как он контролировал вывод войск из Афганистана.