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06.09.2021 22:49
Рубрика: В мире

Опрос: все больше американцев боятся заболеть COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Согласно новому опросу, проведенному совместно Washington Post / ABC News, рост случаев инфицирования в США высоко заразным дельта-вариантом заставил американцев больше беспокоиться о заболевании COVID-19. Почти половина респондентов, или 47 процентов, сообщили, что они подвержены умеренному или высокому риску заболеть коронавирусом, что на 18 процентных пунктов больше, чем в конце июня.
Фото: AFP/Frederic J. BROWN Фото: AFP/Frederic J. BROWN
Фото: AFP/Frederic J. BROWN

Среди частично или полностью вакцинированных американцев обеспокоенность по поводу заражения вирусом за это время выросла на 20 пунктов до 52 процентов. Среди непривитых беспокойство по поводу заражения вирусом также выросло - с 22 до 35 процентов. Только 39 процентов американцев сказали, что они очень или в некоторой степени обеспокоены последствиями заражения.

Фото: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 40 миллионов

17 процентов взрослых американцев заявили, что они, вероятно, не будут прививаться: это число снизилось с 24 процентов в апреле. 6 процентов взрослых, которые не были вакцинированы, сказали, что, вероятно, или обязательно сделают прививку в будущем.

По мере того, как число случаев заражения COVID-19 в Америке продолжает расти, одобрение гражданами страны действий президента Джо Байдена по борьбе с пандемией резко упало до 52 процентов, что на 10 пунктов ниже, чем в июне, уточняет издание State. Общий рейтинг одобрения действий президента упал с 50 до 44 процентов за этот период, что вызвано общим неодобрением того, как он контролировал вывод войск из Афганистана.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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