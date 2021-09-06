Опрос: все больше американцев боятся заболеть COVID-19

Согласно новому опросу, проведенному совместно Washington Post / ABC News, рост случаев инфицирования в США высоко заразным дельта-вариантом заставил американцев больше беспокоиться о заболевании COVID-19. Почти половина респондентов, или 47 процентов, сообщили, что они подвержены умеренному или высокому риску заболеть коронавирусом, что на 18 процентных пунктов больше, чем в конце июня.

Среди частично или полностью вакцинированных американцев обеспокоенность по поводу заражения вирусом за это время выросла на 20 пунктов до 52 процентов. Среди непривитых беспокойство по поводу заражения вирусом также выросло - с 22 до 35 процентов. Только 39 процентов американцев сказали, что они очень или в некоторой степени обеспокоены последствиями заражения.

17 процентов взрослых американцев заявили, что они, вероятно, не будут прививаться: это число снизилось с 24 процентов в апреле. 6 процентов взрослых, которые не были вакцинированы, сказали, что, вероятно, или обязательно сделают прививку в будущем.

По мере того, как число случаев заражения COVID-19 в Америке продолжает расти, одобрение гражданами страны действий президента Джо Байдена по борьбе с пандемией резко упало до 52 процентов, что на 10 пунктов ниже, чем в июне, уточняет издание State. Общий рейтинг одобрения действий президента упал с 50 до 44 процентов за этот период, что вызвано общим неодобрением того, как он контролировал вывод войск из Афганистана.