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От коронавируса умер легендарный советский джазмен Яков Хан

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    06.09.2021, 16:38
Текст:   Олег Усков

Советский, казахстанский композитор, дирижер, джазмен Яков Хан умер 5 сентября в возрасте 77 лет. Об этом сообщила в своем Instagram министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева.

Причиной смерти музыканта стал коронавирус.

"К большому сожалению, ковид продолжает забирать людей. Не стало еще одного прекрасного человека. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким Якова Хана", - сказано в некрологе.

Как отметила министр, Хан оставил после себя богатое творческое наследие - "гениальные аранжировки, произведения разных жанров".

Яков Хан родился на юге Казахстана. Джазом увлекся в 60-х - под впечатлением от "Серенады солнечной долины" Миллера. В 1968-м стал сооснователем первого в республике биг-бэнда, гремевшего на весь СССР.

В советское время Хан руководил музыкальным театром "Варьете" в Алма-Ате, дирижировал эстрадно-симфоническим оркестром, был постановщиком музыкальных спектаклей в Корейском театре, создал рок-оперу и, наконец, играл в популярнейшем ВИА "Арай", одно время бывшим аккомпанирующим составом Розы Рымбаевой.

В 1987 году музыканты ансамбля решили, что им тесно в тени Рымбаевой и начали самостоятельное плавание. Свой новый проект они назвали "Алма-Ата-студио", после вступления в "Театр песни Аллы Пугачевой" сократив "вывеску" до "А-Студио".

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